Moyano y Bretones, dos fijos sin sitio: segundo y tercero con más partidos disputados, suman ya tres encuentros fuera del once

"Como siempre he hecho en toda la Liga, lo que intento es sacar el mejor once para ganar". Son palabras de Luis Carrión ayer en El Requexón cuando fue preguntado por LA NUEVA ESPAÑA sobre las repetidas suplencias de Abel Bretones y Sebas Moyano, titulares indiscutibles durante toda la etapa del técnico catalán en el banquillo del Real Oviedo.

La banda izquierda del conjunto azul formada por el lateral canterano y el extremo andaluz, a diferencia de la derecha, no había variado hasta hace tres partidos. De hecho, Bretones es el tercer jugador que más minutos acumula esta temporada por detrás del central Dani Calvo y el portero, Leo Román, sumando 3.232 minutos de los 3.600 posibles. Moyano, por su parte, es el séptimo, con 2.709 minutos, por detrás de Viti, Colombatto y Luengo.

Las titularidades también reflejan la estabilidad del carril izquierdo. Abel es el tercero con más titularidades (36), por detrás, otra vez, de Calvo y Román. Moyano es el quinto, con 32, por detrás de Colombatto. Y el foco se pone en los partidos que ha jugado cada futbolista, Moyano asciende hasta la segunda posición, con 39 por detrás, otra vez, de Leo Román. Bretones, uno por detrás, con 38.

Pero todo cambió en el partido ante el Huesca. Pomares entró de lateral izquierdo por Abel y Borja Sánchez hizo lo propio por Moyano. Tres partidos han pasado desde entonces y la cosa no ha cambiado. Y no tiene pinta de hacerlo.

Es cierto que Borja Sánchez firmó buenos minutos ante el Tenerife, forzando un penalti que no se llegó a pitar y cuajando varias jugadas de peligro en el partido previo a su primera titularidad del año vestido de azul. Lo de Pomares fue diferente. No había jugado ni un solo minuto el partido anterior, pero Carrión decidió incluirlo desde el once inicial ante el conjunto aragonés. A los azules les fue bien. Superaron por 0-2 al Huesca y se ganaron la continuidad. Llegó el Zaragoza al Tartiere y los azules volvieron a sumar tres puntos (1-0). Sin embargo, lo que parecía que había sido un cambio de guion por circunstancias, se ha regularizado. El equipo viajó a Barcelona para medirse al Espanyol el pasado lunes y tanto Borja como Pomares saltaron al césped desde el inicio. "Tengo mucha variabilidad. Sebas no ha jugado, como tampoco lo han hecho Jimmy u Homenchenko, por citar a alguno. Eso no significa que no puedan ser importantes. Hubo jugadores que parecían que estaban defenestrados y ahora son vitales", dijo ayer Carrión. De sus palabras se puede dar a entender que Borja, que no había jugado nunca de titular este año, y Pomares, que solo lo había hecho una vez, son esos "jugadores que estaban defenestrados". Sin embargo, Carrión decidió apostar por ellos y llevan un saldo de seis puntos de los nueve posibles. Mientras, Moyano y Bretones ven a su equipo desde el banquillo.

El caso de Moyano es algo más sencillo de explicar. Borja cuajó buenos minutos y el propio extremo andaluz confirmó a los medios que no estaba pasando por su mejor momento deportivo. Lo de Bretones es algo más llamativo. Sin prácticamente precedentes deportivos de Pomares, el lateral parece haberse ganado la titularidad. Lo más probable es que Bretones haya acumulado demasiada fatiga física. Además, hay que contar con lo que Carrión dijo en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, donde destacó que el jugador que más le había sorprendido desde su llegada al Oviedo había sido Pomares, afirmación que sorprendía ya que no lo había incluido nunca en el once inicial.

Sea por lo que fuere, Moyano y Bretones están disponibles para el técnico catalán y no se descarta que puedan regresar al once inicial en estas dos finales que quedan.

