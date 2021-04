Raúl Zurita: “Mi mente sigue en lo oscuro, pero siempre busco un minuto de felicidad”

Con cierta sensación de culpabilidad por mantener la salud intacta en este último año de pandemia, el virus y el confinamiento han servido para que el poeta Raúl Zurita, (Santiago, Chile, 1950) vea más lógico que nunca desempolvar los poemas de su etapa “negra”, cuando escribía sobre la represión chilena, sobre el día que se quemó la mejilla con un hierro candente desesperado tras una humillante detención militar, sobre cuando casi se ciega a sí mismo con amoniaco. “No me remueve leer mis poemas antiguos, mucho menos ahora, con la pandemia. Este purgatorio ya me lo conozco”, explicaba ayer por teléfono. Zurita inaugurará hoy la nueva edición del festival poético “Poex” de Gijón. Lo hará telemáticamente y en compañía de Carmen Yáñez, que sí estará presente en la sede gijonesa del Antiguo Instituto, a las 19.30 horas.

El chileno va llenando año a año su estantería de premios. El último de gran calado lo recibió el año pasado: el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El Nacional de Literatura lo tiene desde hace dos décadas. Pero defiende que su escritura no la marcan ni la crítica ni los lectores. “Intento no pensar en ellos, jamás escribo para el lector. Siempre he hecho lo que realmente me nace. Si haciendo eso vienen lectores, bien. Pero si no vienen, bien también”, defiende con sencillez. Para la lectura de hoy en Gijón cuenta que ha preparado “más bien una recopilación histórica” de poemas, con la certeza de que los versos más tristes no le remueven: “Mi mente sigue muy pegada a esas cosas, pero también siempre se pega a lo bueno. Todo ser humano, incluso en medio del Apocalipsis, dedica un minuto a la felicidad. Yo me busco mi minuto de felicidad siempre”. Asegura que es “un placer tremendo” poder intervenir en el festival gijonés junto a Yáñez, a quien desea dar “un abrazo virtual” por la muerte de su esposo, el también aclamado Luis Sepúlveda.

“Poex” comienza hoy con uno de sus platos fuertes, pero continuará en su misma sede hasta el próximo día 2 de mayo. Pasarán por el festival García Montero, Manuel Vilas y Raquel Lanseros, entre otros autores.