Fundación Cajastur: impulsamos proyectos, transformamos vidas, creamos futuro

Cuando en 2014 se constituyó la Fundación Cajastur, en cumplimiento de la Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, el reto era claro: convertir el compromiso histórico de Cajastur con Asturias en una estructura sólida, transparente y orientada al largo plazo. Doce años después, la entidad ha financiado centenares de proyectos sociales, apoyando la investigación de primer nivel y tejido una red de colaboración institucional que pone siempre a las personas en el centro, desde la acción directa con personas en exclusión hasta los premios de medicina del deporte. Ese recorrido se asienta sobre tres líneas de actuación: Acción Social, Investigación Científica y Técnica, y Proyectos Institucionales; y cinco valores: compromiso, confianza, solidaridad, proximidad y sostenibilidad. En 2026, los tres ejes convergen en un ejercicio especialmente significativo.

La mayor apuesta social: un compromiso que crece. La convocatoria "Acción Social 2026" es la más ambiciosa de la historia de la Fundación. En esta edición, la Fundación incrementa de forma significativa los fondos destinados a las ayudas, una decisión que amplía el número de proyectos que podrán recibir financiación y la capacidad de llegar a nuevas entidades del tercer sector asturiano. La convocatoria está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de intervención social preferentemente en el Principado de Asturias, en ámbitos como la vulnerabilidad, la discapacidad, la enfermedad, la infancia, la tercera edad, la integración social y la cooperación internacional. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de julio de 2026 a través de la página web de la Fundación, y la resolución se hará pública el 30 de septiembre.

Detrás de cada solicitud hay una organización que trabaja sobre el terreno: comedores sociales, centros de día, programas de acompañamiento a personas mayores, proyectos de integración para jóvenes en riesgo, entidades que atienden enfermedades crónicas o que coordinan la ayuda humanitaria en contextos de emergencia. Aumentar la inversión social significa, en la práctica, que un número mayor de esas realidades pueden recibir respaldo.

Veinticinco años apostando por la ciencia. el IUOPA, un legado que sigue creciendo.

En 2025 se cumplieron 25 años del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) – Fundación Cajastur, una de las decisiones institucionales más relevantes de la historia de la entidad. La Fundación fue pieza fundamental en su creación y ha mantenido ese compromiso de forma ininterrumpida durante un cuarto de siglo, contribuyendo a que el IUOPA se consolide como referencia en investigación oncológica en el norte de España.

Los actos conmemorativos han continuado en 2026 con la celebración del IV Simposio Internacional "Advances in Molecular Oncology", celebrado los días 13 y 14 de mayo en el Palacio de Congresos de Oviedo. El encuentro reunió a 17 expertos de instituciones de vanguardia —entre ellas el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres y el Hospital Clínic de Barcelona— y congregó a más de 150 participantes de toda España. La Fundación estuvo presente en el acto inaugural, junto al Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo.

Veinticinco años de investigación no son solo una cifra: son generaciones de científicos formados en Asturias, proyectos que han mejorado el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y una demostración de que el apoyo sostenido en el tiempo es la única forma de construir ciencia de calidad. La Fundación Cajastur también apoya a la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado (FINBA), el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, convocados por la Universidad de Oviedo. Para la Fundación Cajastur, invertir en ciencia no es un complemento de su misión social: es parte esencial de ella. Investigar es también una forma de cuidar.

2026, Año Internacional del Voluntariado. Las Naciones Unidas han declarado 2026 Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, poniendo el foco en la labor de las personas que, de forma gratuita y solidaria, sostienen buena parte del tejido de atención social en todo el mundo. En Asturias, esa realidad es tangible en los miles de personas que dedican su tiempo a organizaciones de acción social, cooperación, acompañamiento o emergencia. La Fundación Cajastur se suma a esta declaración con hechos concretos. La convocatoria Acción Social 2026 incluye entre sus líneas prioritarias el apoyo a entidades que canalizan la acción voluntaria, y los valores de solidaridad y proximidad que guían la actividad de la Fundación son, en gran medida, los mismos que mueven a quienes ejercen el voluntariado. Fortalecer ese tejido es una de las prioridades de la Fundación en este ejercicio.

Colaboración institucional: la Fundación como espacio de encuentro. La tercera línea de actuación de la Fundación parte de una premisa clara: toda colaboración, sea cultural, educativa o institucional, tiene como fin último el impacto social. Así lo establecen los estatutos de la entidad, y así se refleja en la práctica: las alianzas que mantiene la Fundación con instituciones públicas y privadas no son un fin en sí mismas, sino una palanca para ampliar el alcance de su misión y llegar allí donde la intervención directa no siempre puede hacerlo. Esa vocación se materializa en colaboraciones que abarcan ámbitos tan diversos como la sanidad, las artes, el debate cívico o el patrimonio. El Palacio de Revillagigedo, uno de los edificios más emblemáticos del centro de Gijón, propiedad de la Fundación, abre sus puertas a encuentros, exposiciones y actos de referencia en la ciudad, contribuyendo así a la vida cultural y social del entorno. La diversidad de esos proyectos no contradice la coherencia de su propósito: en todos ellos, la mirada de la Fundación es siempre la misma, la de quien busca contribuir al bienestar colectivo de la sociedad asturiana.

Doce años de trayectoria, una convocatoria sin precedentes, un aniversario científico y el respaldo a quienes ejercen el voluntariado. La Fundación Cajastur afronta 2026 con la convicción de que el compromiso social no se proclama: se practica, se financia y se mide. Y tenemos la certeza de que, en Asturias, hay mucho por hacer todavía.

www.fundacioncajastur.es Sede: C/San Francisco 14, 7ª planta, 33003, Oviedo Presidente: César José Menéndez Claverol. Director: Carlos Siñeriz de Paz. Email: fundacion@ fbcaJastur. es Teléfono: 985 102 251