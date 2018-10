Horóscopo de hoy 1 de octubre de 2018

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy lunes 1 de octubre de 2018 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.

Cáncer

Deje de pensar tanto en el futuro y céntrese más en su presente. Para Cáncer, hoy disfrute los buenos momentos, sin olvidarse de su trabajo y sus responsabilidades, pero déjese llevar un poco más.

Piscis

Absténgase de meterse en problemas con nadie. Para Piscis, hoy no merece la pena, simplemente respire. El universo le tentará y le hará perder los estribos, pero no sucumba.

Capricornio

A veces no tiene claro lo importantes que son los amigos. Para Capricornio, hoy es imprescindible hacerles caso como se merecen. Coja el teléfono y llame a esa persona con la que hace tiempo que no habla.

Escorpio

Las disputas con algunos de sus familiares terminarán de sacarle de quicio. Para Escorpio, hoy intente mantener la calma y solucionarlo de una forma tranquila. En el terreno laboral, sea activo, ya que si no puede correr peligro su puesto.

Acuario

Es el momento de recuperar el optimismo del que gozaba hace tiempo. Para Acuario, hoy si afronta la vida con positividad, los resultados serán asimismo buenos.

Géminis

Aproveche para conocer mejor a esa persona nueva que ha entrado en su vida. Para Géminis, hoy no se cierre al amor. En lo económico, optimice su dinero puesto que vendrán tiempos de escasez.

Sagitario

Surgirá un problema ético en el terreno profesional, pero irá por buen camino en la prosecución de sus objetivos. Para Sagitario, hoy en el aspecto amistoso es muy posible que alguien no comparta su criterio. Mejoría patente en su vida familiar y sentimental.

Leo

Una comida con amigos puede ser una buena salida para la semana que ha tenido que afrontar. Para Leo, hoy en el dinero, conviene no hace gastos excesivos aunque eso ya empieza a ser habitual.

Libra

Su relación no pasa por el mejor momento. Para Libra, hoy hay que tener detalles. Es importante no dejarse llevar por la rutina. Tampoco con los amigos. Haga esa llamada que tiene pendiente.

Aries

El día va a ser duro y se le hará cuesta arriba. Para Aries, hoy pero no se desanime, mañana será otro día. Intente mejorar la relación con su pareja, puesto que se han visto distanciados en los últimos días.

Virgo

Aunque ahora mismo no esté buscando el amor, cuando se le presente una oportunidad no debe desaprovecharla, pues puede que no se vuelva a repetir y que esté dejando pasar a una persona muy especial.

Tauro

No es un buen período para tu signo. Para Tauro, hoy no invierta dinero, mantenga la estabilidad entre sus amistades y no desgaste su relación con su pareja.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.