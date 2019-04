Peter Brook, premio "Princesa de Asturias" de las Artes: "Seguiré trabajando mientras pueda ser útil"

El dramaturgo británico Peter Brook ha sido galardonado hoy con premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2019. Brook, que también ha dirigido cine y ópera, es uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo. Ha sido pionero del teatro experimental británico y una de las figuras teatrales más importantes del pasado siglo por el carácter innovador de sus montajes.

Brook (Londres, 1925) fue director de la Royal Opera House y la Royal Shakespeare Company a mediados del siglo pasado, antes de trasladarse a París y fundar un grupo internacional de creación y teatro experimental, el Centro Internacional de Creaciones Teatrales (CICT), del que es director.

El dramaturgo aseguró en declaraciones a EFE estar infinitamente agradecido por este galardón y, a sus 94 años, subrayó que seguirá trabajando "mientras pueda ser útil".

"Si no, la vida no tiene interés", apuntó este artista ecléctico, director, escritor y actor, a quien la noticia le sorprendió en Suiza, donde ultima su último proyecto teatral, "Why", un cara a cara entre dos intérpretes que se preguntan por qué han consagrado toda su energía al teatro.

La concesión de este XXXIX Princesa de Asturias de las Artes, añade, es "una alegría caída del cielo": "Gracias, gracias, gracias. Gracias es una palabra bonita", recalcó el londinense, que sostuvo que, "si puede", acudirá en persona a la ceremonia de entrega en Oviedo.



El fallo del jurado

El jurado ha ensalzado la figura del dramaturgo Peter Brook, como "maestro de generaciones" al que califica como "el mejor director teatral del siglo XX".

El acta leída por el presidente del jurado, el director del Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugagaza, destaca que Brook (Londres, 1925) es "uno de los grandes renovadores de las artes escénicas" con montajes de "alto compromiso estético y social", como en su día fueron "Marat-Sade" y "Mahabharata".

Según el jurado, Brook "abrió nuevos horizontes a la dramaturgia contemporánea, al contribuir de manera decisiva al intercambio de conocimientos entre culturas tan distintas como las de Europa, África y Asia".

El dramaturgo inglés, añade el acta, "continúa emocionando de forma intensa a través de puestas en escena de gran pureza y simplicidad, fiel a su concepto de espacio vacío".

Brook ha trabajado en escenarios de toda Europa y en países como India, Sudáfrica e Irán, entre otros. De sus obras, que abarcan casi todos los estilos teatrales, destacan títulos como "Medida por medida" (1950), "La tempestad" (1955) o "La visita" (1958), además de "El rey Lear" (1962), "The Screens" (1964), "Marat-Sade" (1964), "Timón de Atenas" (1974) y "El jardín de los cerezos" (1981), entre otras.

En 1985, y tras diez de preparación, presentó "Mahabharata", un montaje teatral de seis horas de duración que supuso su consagración definitiva. Entre sus últimos trabajos se encuentran "Sizwe Banzi est mort" (2007), "Eleven and Twelve" (2009) y "Warum Warum.

El fallo ha sido leído por el presidente del jurado en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. El director teatral llevaba más de diez años en las quinielas para llevarse el galardón. El premio "Princesa de Asturias" de las Artes está destinado a reconocer a aquellos "cuya labor contribuya, de manera extraordinaria y a nivel internacional, al progreso y bienestar social a través del cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras

manifestaciones artísticas".

El de las Artes es el primero de los ocho galardones internacionales convocados por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse, y que este año alcanzan su XXXIX edición.