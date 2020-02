Esta es la predicción del horóscopo de hoy domingo 16 de febrero de 2020 dividida por los distintos signos del zodiaco. El objetivo es que afrontes tu jornada con menos incertidumbre y que sepas lo que los astros te van a deparar en un futuro cercano. Recuerda que todos los días a primera hora de la mañana vas a poder consultar en nuestro especial de horóscopo todas las predicciones que necesitas para poder afrontar el día con más información y mejor preparado.





Piscis

El día de hoy será complicado en todos los aspectos, pero no se desanime. Para Piscis, hoy sea paciente y siga hacia delante en todo momento. Mañana se verá recompensado.

Acuario

El optimismo propio de usted no estará presente en el día de hoy. Para Acuario, hoy intente no pagarlo con los que están a su alrededor. Mañana todo volverá a la normalidad y con ella, volverá su felicidad.

Aries

Es hora de que llames a ese amigo que tienes abandonado desde hace tiempo. Para Aries, hoy las amistades hay que cultivarlas. También es un buen momento para que afrontes nuevos retos en lo profesional. Si piensas que puedes mejorar esfuérzate, antes o después verás los frutos de tu trabajo.

Capricornio

Luche por sus objetivos, y no se pare ante las derrotas. Para Capricornio, hoy es un día de esfuerzo y persistencia, conseguirá todo lo que se proponga.

Géminis

No desaproveche las oportunidades que le brinde la vida hoy: si sabes coger el tren adecuado puede ser un gran día. Para Géminis, hoy afina tus sentidos y sé un poco oportunista.

Sagitario

En sus relaciones de amistad, procure no hacer más planes de los que de verdad puede realizar. Para Sagitario, hoy préstele atención a su pareja, ya que podría estar barajándose un cambio de ciclo. Invierta bien su dinero.

Escorpio

El amor le sonreirá después de la mala racha que ha tenido, aprovéchelo. Para Escorpio, hoy en el trabajo, todo se mantendrá estable, pero no se relaje, eso podría traerle problemas en el futuro.

Leo

Debe descansar más. Para Leo, hoy su vida profesional le está absorbiendo demasiado, y está dejando de lado tanto a sus amigos como a su salud. Preocúpese más por usted mismo.

Virgo

No pague su frustración con el resto, sus conflictos internos sólo le conciernen a usted. Para Virgo, hoy en el amor tendrá nuevas experiencias y relaciones intensas, pero serán breves.

Tauro

Déjese guiar un poco más por sus instintos: hoy su signo zodiacal está pleno de vida. Para Tauro, hoy muéstrese más cariñoso con quienes le rodean y haga un poco más de caso a sus apetencias.

Cáncer

Tómese un tiempo para pensar y reflexionar antes de llevar a cabo algún proyecto nuevo. Para Cáncer, hoy debe analizar bien la situación y valorar las posibles consecuencias antes de tomar una decisión.

Libra

No le exija tanto a los demás, que sus amigos o familiares no respondan a sus necesidades como usted quiere no significa que no estén ahí para usted, trate de valorar lo que hacen.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.