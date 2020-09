"The New York Times" elimina la parrilla de televisión de sus ediciones

La entrada de "The New York Times".

El prestigioso diario estadounidense "The New York Times" ha dejado de ofrecer a sus lectores la parrilla de televisión después de 81 años, rompiendo así con una tradición que se remonta a 1939. Pionero en la adaptación de sus contenidos en la era de internet, el rotativo estadounidense ha hecho saber su decisión con una carta dirigida a sus lectores en las que argumentaba los motivos de la eliminación: "Las cadenas de televisión ya no reflejan la forma en que la gente consume televisión hoy en día", explicó el editor de "Cultura" del periódico. "Estamos firmemente en la era del streaming", sentenció.

Lo cierto es que el aumento de suscriptores a plataformas de contenidos como Netflix, Prime Video y HBO, las aplicaciones para móviles y la consulta online de la programación de TV han revolucionado el panorama de la televisión tradicional provocando un consumo a la carta por parte de los usuarios, en la que los días y horarios fijos no tienen sentido y las páginas de guía televisiva han quedado obsoletas para muchos lectores.

"Sabemos que será una pérdida para muchos de ustedes, pero cada vez más lectores utilizan su propia televisión u otras fuentes online para informarse de la programación diaria, además de que hay muchos más programas disponibles cualquier día y en cualquier momento, bajo demanda", se justificaron desde la cabecera neoyorquina.

La parrilla de televisión se había ido convirtiendo en una información residual en el diario y solo se ofrecía en la edición impresa que se distribuía en la ciudad de Nueva York.