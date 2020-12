Aunque con varios meses de retraso y sin saber todavía si podrá ser presencial o telemático, el Festival de Música Antigua de Gijón no se saltará su edición de este año y planea cuatro actuaciones entre los días 17 y 20 de este mes. Tomará como sede el patio del Antiguo Instituto, un escenario que se mantendrá, incluso en el caso de que el Principado no permita para entonces los encuentros culturales, para que pueda al menos retransmitirse desde uno de los enclaves gijoneses. Eduardo García, director del festival, señaló ayer durante la presentación de la cita que el hecho de que el festival no haya podido celebrarse este verano permite ahora innovar un poco más con el repertorio, ya que parte del bandas invitadas se han preparado canciones clásicas de temática navideña.

El encuentro sí se mantuvo en parte este verano, porque se lanzaron los clásicos cursos formativos sobre música antigua, en esta ocasión, en formato de “streaming”. Participaron 20 alumnos, además de otros 27 en el concurso de vídeos que se desarrolló después. “Estuvo bien, porque así han podido participar alumnos de otros países que hasta ahora se lo perdían”, aclaró García.

Conscientes de que el Principado está levantando algunas de sus prohibiciones vigentes semana a semana, desde el Festival han previsto dos opciones. La preferible, que se permitan los encuentros culturales con un público reducido. La otra, que los cuatro conciertos tengan que hacerse en formato online. “Pero incluso si se permite la entrada de público, por el aforo mantendremos el ‘streaming’ igualmente”, adelantó Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Este visionado se podrá ver de forma gratuita en la página de Youtube llamada “Taller de Músicos Gijón”. La entradas para ver los conciertos, si se puede, costarán tres euros y se venderán exclusivamente online. Alberto Ferrao, edil de Cultura, agradeció por su parte “el gran esfuerzo” de los responsables para seguir adelante con la cita.

En cuanto al cartel musical, los elegidos para las cuatro actuaciones han sido, respectivamente, Abraham Cupeiro, “El León de Oro”, “Raquel Andueza & La Galanía” y “Artefactum”. Cupeiro, explicó García, presentó hace poco su disco “Pangea” y es un referente a la hora de aprovechar instrumentos antiguos para producir música más innovadora. “El León de Oro”, coro luanquino, ha sido galardonado en el último “Circuitos FestClásica”, una de las citas con más reputación del sector. Andueza, por su lado, es una gran defensora de la música barroca y vendrá con su banda a Gijón para interpretar varias nanas clásicas “redescubiertas recientemente” y de temática, algunas, navideña. “Artefactum”, por último, cerrará el festival con un concierto de música medieval que dará el “toque festivo” también de cara a la Navidad. Todas las actuaciones serán a las 19.00 horas. “Ojalá podamos hacerlo con público”, recalcó el director.