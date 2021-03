Las grandes posibilidades aún por explorar y por explotar del Camino de Santiago como motor económico a partir de su singularidad como fuente inagotable de historia, cultura y naturaleza quedaron expuestas en el segundo encuentro digital del ciclo “Oviedo, origen del Camino”, que organiza LA NUEVA ESPAÑA con el patrocinio de AC Hotel Oviedo Forum.

“El Camino como generador de riqueza económica” fue el lema de un intenso coloquio en el que participaron Javier Cuesta, concejal de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Oviedo; José Antonio Ortiz, director de la revista “Peregrino”; Jesús Arango, economista y exconsejero de Agricultura del Principado, y el periodista Juan Ramón Lucas, muy elocuente al afirmar que “el Camino es una de las grandes realidades universales enormemente desconocidas en este país”.

Fue Cuesta quien tomó en primer lugar la palabra para dar la bienvenida a los participantes y ofrecer su punto de vista: “Oviedo ha tomado como estrategia prioritaria desde el punto de vista turístico el Camino de Santiago y su papel histórico, cultural y político. El Ayuntamiento ha asumido ese reto y esa visión estratégica de convertir al Camino en elemento referencial y diferencial. Santiago es el destino con un reclamo turístico de primer orden, pero Oviedo es el origen”. En definitiva, se trata de situar a Oviedo como punto fundamental del itinerario jacobeo y colocarlo “en los mercados turísticos nacionales, internacionales incluso locales”. Los recursos turísticos, defendió el concejal, tienen que competir “a través de elementos diferenciales y reconocibles en el mercado. Es decir, que los visitantes identifiquen a Oviedo no solo como un punto de paso, sino también de referencia”.

Jesús Arango destacó el margen “muy amplio para el crecimiento” del Camino en todos los sentidos como “marca global” de Asturias. Subrayó que la ruta jacobea “crea adicción, un peregrino repite, y el peregrino de hoy puede ser el turista de mañana”. Recordó que el Camino francés está saturado “por tramos. Y eso puede ser una gran oportunidad para el Camino Primitivo potenciando vías de escape como el Camino del Salvador que conduce a Oviedo y recuperando un antiguo camino francés que venía por el puerto de las Cerezales, en Somiedo. Hay que contemplar el Camino Primitivo no como un camino aislado, sino como uno de los grandes activos diferenciales de Asturias. O competimos vía precios o vía diferenciación de productos. Debemos seguir una estrategia de diferenciación en la oferta de caminos: interconectar el Primitivo con el del Norte, y crear un malla, una red de caminos. Utilizar el Camino siguiendo un consejo de Juan Uría Riu: ‘Nunca hubo un Camino o trayecto único, ni en recorridos cortos’. Hay que adaptar el Camino a las mejores condiciones de caminar con tranquilidad. Lo peor para un peregrino es ir por una carretera habiendo espectaculares sendas costeras”.

No se puede separar el Camino de lo que supone como experiencia personal inolvidable. Que deja huella. Para Juan Ramón Lucas, que lo hizo a caballo, destaca la espiritualidad que atesora como encuentro interior que conduce al autoconocimiento: “Soledad, silencio y encuentro. Descubrí algo que es parte de mi vida afectiva, y es la relación con un caballo. Procuraba quedarme solo durante kilómetros cruzando castañales donde el único sonido era el del casco del caballo. Tiempo de conversaciones conmigo y con el caballo, con mucho tiempo para reflexionar y llegando a muchos lugares donde la visión es diferente a cuando llegas en coche. El Camino es profundamente humano en lo mejor de nosotros mismos, por la vía del silencio y con encuentros que nos remueven el espíritu”.

Quedó claro que la potenciación del Camino debe ir acompañada siempre del respeto a su esencia. Ortiz fue tajante: “Es un camino de espiritualidad, no queramos hacer un parque temático con él”. A día de hoy, plantear límites no tiene sentido porque, como subrayó Arango, “el nivel de peregrinos está muy lejos de plantear límites o aglomeraciones. Asturias debe hacer una estrategia regional con muchas dimensiones. Como eje de desarrollo rural, por ejemplo. Creando una aplicación amigable para móviles. Incorporándolo a los programas vacacionales del Inserso”.

Ortiz indicó que “los límites tienen que ser respetuosos con el medio ambiente. Salvaguardarlo. No es de recibo que haya tres meses del año que esté superlleno y el resto del año se pueda transitar por él sin problemas de aglomeraciones”. “El mayor riesgo es la masificación”, concluyó Lucas.

Oviedo, destacó Jesús Arango, no puede ser solo el origen, debe tener en cuenta su condición “de nodo intercambiador del que surjan los diferentes caminos. No hay punto tan singular como el de Oviedo como punto de partida para movilizar el patrimonio natural que tenemos, la gran palanca para ponerlo en valor, con Feve como alternativa a los traslados y una inteligente red de quintanas”.

Un ejemplo elocuente apuntado por Ortiz: “Si el Camino de Santiago estuviera en EE UU, habríamos visto a muchos grandes actores haciendo de peregrinos, hospitaleros, reyes, obispos... En España, no. Podemos ser protagonistas de nuestra película”.

Tras ese segundo encuentro digital, el ciclo se prolongará el segundo jueves de cada mes con otros debates en los que se profundizará en distintos aspectos del Camino por parte de especialistas en el primer itinerario cultural europeo y personalidades de otro ámbitos.

Javier Cuesta: “Hay que poner la ciudad al servicio de la experiencia que es el Camino”

Javier Cuesta, concejal de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Oviedo, hizo un repaso a la historia del Camino Primitivo “como itinerario religioso, en primer término, y, luego, económico y cultural. El Ayuntamiento quiere recoger elementos que tienen un componente cultural y patrimonial, como el Prerrománico y la Catedral. Primero hay que contar la historia, contar el relato, explicar y contextualizar el origen, cuándo se produce, y dónde, y qué elementos de reconocimiento hay para poder acreditarlo. Luego, debemos conectarlo con los activos presentes en la ciudad y que deben ser los mascarones de proa sobre los que hacer visible la historia”.

Cuesta acepta el reto de “contar la Historia desde el patrimonio. Además, hay que llevarlo al mercado, darlo a conocer, moverlo. Habrá una inversión importante y un plan ambicioso para darlo a conocer. generando actuaciones para interpretarlo y dar diferentes visiones”. Iniciativas a desarrollar “en colaboración con el Gobierno del Principado para generar eventos de carácter cultural. Además, hay que conectarlo con los sectores de actividad, crear un conjunto de activos que permitan que la experiencia encaje a nivel de alojamiento, gastronómico, comercial... Es decir, poner la ciudad al servicio de la experiencia que es el Camino”.

Lucas: “Hay que coordinar políticas para que el Camino sea grato y bien conocido fuera”

Juan Ramón Lucas, periodista, director del programa radiofónico “La brújula”, puso de relieve la necesidad de que el Camino, como palanca espiritual de relación humana y de acercamiento a la Naturaleza, sea un territorio “que hay que conservar, y del que hay que potenciar su universalidad. Quienes lo hacemos buscamos la Naturaleza y el encuentro humano, inmediato y contemporáneo, pero también con nuestra propia historia. Es el viaje turístico más antiguo de la Tierra. Nos da esa capacidad de encontrar respuestas espirituales a los que empezamos a buscarlas”. Reclamó “una mayor coordinación de esfuerzos de lo público y lo privado para que el Camino Primitivo y el resto de caminos se conviertan en territorios donde “uno pueda encontrar la espiritualidad, la mirada interior, el paseo por la Naturaleza, el conocimiento de las personas y el territorio por el que pasa. Que los sectores de turismo, industria y campo y las distintas administraciones coordinen políticas para que el Camino sea grato y bien conocido más allá de Asturias. Que no se masifique, pero es importante que se conozca. Es un buen Camino, yo estoy orgulloso de haber sido caminante, me gusta vivir ese recorrido y no me gustaría que hubiera masas haciendo fotografías, como pasa en el Everest, haciendo colas. Porque si el Camino no fuera sostenible nos lo habríamos cargado”.

Arango: “Galicia encontró en el Camino un elemento fundamental de creación de riqueza”

El economista Jesús Arango considera que “Asturias ha hecho un gran avance en potenciar el Camino como una alternativa de turismo, pero esa referencia ha tardado bastante. Galicia encontró en el Camino un elemento fundamental de creación de riqueza. Solo hace falta recorrer las aldeas gallegas, con cambios espectaculares. Estamos ante una marca global, con lo difícil que es introducir marcas en el mundo actual. La prueba es que los peregrinos que llegaron en 2019 a Santiago, 350.000, procedían de 190 países. De Corea, 8.000. Es un operador transnacional con siglos de funcionamiento. En Asturias no fue un tema prioritario. Primero, por la evolución histórica que la dejó en la periferia de los caminos, desconectada de los principales. Un fondo de saco en ese tema. Y luego está el tique de los cien kilómetros. Galicia tiene la estrategia de abrir nuevos caminos para aglutinar el número mayor de peregrinos en los últimos cien kilómetros, que da derecho a la Compostelana”.

El Camino portugués por la costa ha tenido un desarrollo espectacular: “Pasó de 2.600 peregrinos a 22.000. Asturias, en cuota de mercado, está en el 10 por ciento, 15 o 18 millones de euros anuales. Tenemos un margen muy amplio para el crecimiento”.

Ortiz: “Es un Camino de espiritualidad, no lo convirtamos en un parque temático”

José Antonio Ortiz, director de la revista “Peregrino”, llamó a mostrar un profundo respeto por la esencia del Camino: “Es una actividad que exige un gran esfuerzo y deja un gran cansancio en los peregrinos, y que, al mismo tiempo, genera al año cuatro millones de pernoctaciones en toda España”. Hay, pues, “que aprender cuáles son las raíces, sus señas de identidad y la esencia. Mejorarlo e, insisto, respetarlo. Y salvaguardar el medio ambiente. Es un camino de espiritualidad, no queramos hacer un parque temático con él”. Al final, “los recursos turísticos tienen que competir a través de elementos diferenciales y reconocibles en el mercado”. Como el Camino, que, recordó, “cuando empieza el boom es en 1993, que fue año santo, y en el año anterior hubo dos grandes eventos mundiales como fueron la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona”.

Ortiz señaló la falta de estudios sobre el impacto económico del Camino; salvo en Galicia y en Asturias, en el resto de comunidades se funciona a remolque, “cuando toca hacer algo”. Y destacó que “los peregrinos aprovechamos las calzadas romanas, los caminos medievales y renacentistas... Lo aprovechamos absolutamente todo, no necesitamos que nos construyan infraestructuras novísimas. Somos como la gente de los pueblos, cualquier cosa nos sirve para llegar a la meta”.