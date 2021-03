Guillermo Menéndez Quirós, triplete de cómics a ritmo de pandemia

Licenciado en Bellas Artes por Bilbao, probó en la carrera con la escultura y la pintura expresionista “y me di cuenta de que lo mío era dibujar y contar con dibujos, algo que hago desde neñu. Leía ‘Mortadelo y Filemón’ y ‘Tintín’ y dibujaba las películas que me impactaban, de ‘Star Wars’ a ‘Salvar al soldado Ryan’ ”. Empezó a “hacer fanzines en Bilbao con compañeros de Facultad y de fuera y distribuíamos de manera underground. De ahí salió el personaje que está en ‘Leonardo. La epopeya’, que recopilé y completé en 2020”.

Después de dos años intentando ganarse la vida en Bilbao, volvió a casa en 2018 y obtuvo, ex aequo, el accésit de “ArtNalón” en 2019. “Hasta la pandemia di clases particulares de dibujo. Al tiempo, preparo el máster de Formación del Profesorado”. “A Galdós llegué porque Quino Marín me pasó una propuesta que Oberon-Anaya había hecho a otros ilustradores a nivel nacional, entré en una especie de concurso cerrado y escogieron mi propuesta. Es una novela gráfica de 125 páginas que tuve que hacer en menos de 6 meses, lo que me hizo simplificar y llevarlo a un lenguaje gráfico sencillo”.

“ ‘Milicias Vascas Antifascistas’ me propuso hacerlo en Portugalete en septiembre de 2020 el colectivo ‘Sare Antifaxista’, que hace publicaciones de memoria histórica”. Se trata de un episodio de la Guerra Civil compuesto por 15 páginas de contexto histórico y un episodio de 7 con el desarrollo narrativo de sus dos últimos combatientes, muertos por dióxido de carbono, una semana antes de la caída de Madrid. “Se lo prometí en un mes, lo logré en dos. Tardi es un gran referente en este álbum. Me encanta lo que hace Alfonso Zapico en ‘La balada del Norte’ y me gustan mucho Robert Crumb y Jim Woodring”. Zapico firma un texto en la contraportada del álbum.

Menéndez Quirós, cantautor neofolk, también escribe canciones en asturiano “que hablan de preocupaciones medioambientales y políticas, pero de manera poética, no de combate”. Tuvo un grupo en Bilbao, “Ogsum”. “Éramos dos vascos, un riojano, un soriano, un pucelano y yo. Cantamos letras en asturiano en Bilbao y en 8 meses tocamos en Galicia, León, País Vasco y Soria”.