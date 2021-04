El cantautor candasín Pipo Prendes trabaja ya en lo que será su próximo disco. Por el momento ha grabado dos canciones que se pueden ver en los vídeos que acompañan esta noticia.

Prendes, guitarra y voz, está acompañado en la grabación por Fernando García (guitarra) y Oscar Santos (bajo).

Por el momento el cantante y compositor ha grabado "Como el agua del río" y "Sueña en secreto conmigo".

Pipo Prendes empezó a cantar. «Desde muy crío ya me di cuenta de que lo mío era la música. Cantaba todos los días con mi pandilla en el verano en la Almena del muelle y luego con mis amigos José Ramón, Juan Pola y Chemary imitábamos a los "Beatles" en casa de uno de ellos. Cogíamos palos como si fuesen guitarras y hacíamos que tocábamos, pero lo cierto es que yo sentía que esos palos sonaban de verdad. Era algo mágico», relata. Pero fue con la escolanía de Candás cuando el pequeño Pipo empezó a destacar. «Allí todo eran canciones y música, así que me pasaba todo el día entre melodías», apunta. Y entre melodías continúa ahora. Pero no sólo él, también sus amigos. Con antiguos escolanos tiene un grupo que fue creado en 1984 bajo el nombre de «Gabiana». Por aquel entonces José Manuel Pérez Pantiga ya era Pipo. Porque por si alguien no lo sabe, el nombre que figura en su DNI es: José Manuel Pérez-Prendes Pantiga. «Cuando saqué mi primer disco me dijeron que si no tenía un apodo que sonara más. Y les gustó Prendes, mi tercer apellido al que luego incorporé en mi nombre», explica. A partir de ahí en sus canciones comenzó a figurar José Manuel Prendes hasta que decidió cambiarlo por el de Pipo Prendes. Porque, «yo soy Pipo total. Es más, sólo soy Pipo», matiza.