Sr. Presidente de l’Academia

Académiques y académicos.

Señores

Munches gracies. A lo llargo’l tiempu tuvi nesti actu, la mayoría de les vegaes como periodista y, n’otres ocasiones, como ciudadana implicada na defensa de la llingua. Facelo güei como académica d’honor ye un privilexu y doi les gracies a toles persones que, d’un mou o otru, m’enseñaron a amar al asturianu y quixeron que güei tea nesti queríu escenariu del Campoamor.

Calcúlase que puen quedar na Tierra unes cinco mil llingües –hasta apocayá la cifra yera de 20.000- y Asturies tien una. Los estudios sociollingüísticos señalen qu’hai unos 300.000 falantes d’asturianu, pero munchos tán morriendo; tenemos, polo menos, dos xeneraciones de mozos pel mundu, colo qu’esto significa de distanciamientu del país d’orixe, y la llingua nun ta afitada na normalidá ciudadana. Y toos sabemos que la comunicación oral ye l’oxetivu cimeru d’una llingua.

Y UNA LLINGUA YE UN PAISAXE ÚNICU.

Ye nuesa, ye la que heredamos de los nuesos mayores. Forma parte de la cultura de nueso, descríbenos, retrata’l nuesu mundu.

Como periodista, escribí informaciones, reportaxes, entrevistes y artículos d’opinión al RODIU de les dificultaes del asturianu nos caberos cuarenta años. Y TENGO BIEN CLARO QUE LA DIVERSIDA LLINGÚÍSTICA YE UN PATRIMONIU; ENXAMÁS UN PELIGRU. Pregúntome tovía güei cómo ye posible que dalgunos asturianos, heriedes de dalgo único, renieguen d’un elementu cultural que nos fai escepcionales.

Nun conozo ningún territoriu nel que los sos responsables políticos refuguen, como lo ficieron y tovía lo faen dalgunos, esta bayura. Utilizóse la llingua como arma escontra los demás, como ferramienta de división, ensin entender el so enorme valir, non solo cultural.

Cuando la realidá asturiana se torna escura, faigo alcordanza del exemplu vital de conciudadanos de nueso que dedicaron la so vida a conocer, a estudiar y a amar a la so tierra. Tuvi grandes maestros n’asturianía o asturianismu a lo llargo la mio vida. Podría citar unos cuantos, pero falaré de tres, yá finaos, qu’exercieron con naturalidá la so condición d’asturianos y españoles, remanando dambes llingües: la escritora y dialectóloga María Josefa Canellada, natural de L’Infiestu, autora de “El bable de Cabranes”, con una magnífica y delicada prosa n’asturianu; José Naveiras Escanlar, Pepe’l Ferreiro, fundador y director del Muséu Etnográficu de Grandas de Salime, qu’alternaba con espontaneidá na conversación el gallego-asturianu o “fala” col español; y el llaniscu Pablo Ardisana, poeta de la emoción y del paisaxe, que davezu falaba d’Asturies como “tierra d’amor y sufrimientu”.

Los tres, heriedes del asturianu dende la so nacencia, vivieron la bayura del so billingüismu con arguyu y del mesmu mou cenciellu y frescu col que mio padre me dixo a mi, la primer ver que sentí a daquién falar n’asturianu, “YE LA LLINGUA DE LA TIERRA”.

Creo que tolos que tamos güei equí conocemos bien la historia del asturianu dende que Conceyu Bable y los sos tres fundadores –Xosé Lluis García Arias, Xuan Xosé Sánchez Vicente y Lluis Xabel Álvarez- entamaron a espublizar na revista “Asturias Semanal” artículos reivindicativos sobre les señes d’identidá d’Asturies, ente elles la llingua. Aquel “Bable nes escueles” y “Estatutu Autonomía” que, yá siendo una asociación cultural, Conceyu Bable pidió na segunda manifestación democrática fecha n’Asturies, en 1976, foi l’aniciu del movimientu cívicu de reivindicación llingüística n’Asturies. Na mio opinión, el movimiento cultural más importante de la segunda mitá del sieglu XX nel nuesu Principáu.

Vieno llueu la creación de l’Academia de la Llingua Asturiana, con una xera d’estudiu y ellaboración de les ferramientes de la llingua que foi y ye almirable; el Surdimientu, en toles sos etapes, un renacer lliterariu y cultural de gran puxu y calidá; l’Estatutu d’Autonomía, nel que se reconoz esplícitamente al asturianu; la escolarización de la llingua, y la Llei d’Usu y Promoción, afalada pol Partíu Asturianista nel Gobiernu de Sergio Marqués, del PP. Y enxamás aplicada dafechu.

Citaré, n’últimu llugar y pa ser oxetiva, el movimientu cultural que llideró la batalla escontra l’asturianu, los “Amigos de los Bables” o la conocida popularmente como “Asturias pensante y sensata”, que tanto ayudó al desamparu institucional de la llingua.

Cuarenta años dempués, magar los avances, coles sos lluces y solombres, la llingua tien una escasa visibilidá, a nun ser nel mediu rural. Nun se siente malpenes nes grandes ciudades, tampoco na Xunta Xeneral del Principáu, cuando debiere ser vezu ente los que la falen, y nun habría ser necesario que’l Constitucional l’amparare; tien pocu protagonismu na Universidá, anque la institución cunta con perbonos estudiosos de la filoloxía asturiana, ente ellos García Arias y Ana Cano, dambos expresidentes de l’Academia, o’l profesor Ramón d’Andrés, tamién académicu; lléese poco nos medios de comunicación escritos y siéntese escasamente na radio y na televisión.

Per otru llau, viéndense pocos llibros n’asturianu, magar la so variedá y calidá lliteraria, y, na educación, l’alumnáu pierde interés pola llingua cuando llega a la Secundaria. La especialidá de llingua asturiana pal profesoráu tovía nun se reconoz y tampoco s’afala la so enseñanza n’otros ámbitos.

¿Quier ello dicir que l’asturianu ta muertu? Non

Lo que quier dicir ye que nun se fexo una política llingüística clara y decidida pa garantizar la so sobrevivencia, de xuru porque tampoco hai un proyectu políticu y cultural d’Asturies. La nuesa llingua ye minoritaria y cuerre un claru riesgu.

¿Ye necesaria la oficialidá? PAEZME, SINCERAMENTE, QUE, ENSIN OFICIALIDÁ, L’ASTURIANU NUN PODRÁ SALVASE NES ACTUALES CIRCUNSTANCIES. Pero habrá ser una oficialidá afayada a la realidá social y cultural asturiana y, tovía asina, por sí sola, nun va ser abondo. Como tampoco lo serán la bona lliteratura o la música. LES LLINGÚES FÁENLES LOS FALANTES.

¿Queremos los asturianos salvar la nuesa llingua? ¿Qué podemos o qué debemos facer por ella?

Eses son les preguntes qu’hemos facenos.

Somos pocos, malpenes un millón, y cuéstanos trabayar a comuña. Ensin embargo, si dexáremos de llau l’autocomplacencia, la nuesa tendencia cainita y el nuesu conformismu, Asturies podría recuperar les sos meyores cualidaes. Aquelles que caltienen eses persones que, a la escontra de too, trabayen y lluchen cada día por un país veníu a menos, que tien una gran historia y cultura, y que merez un sieglu XXI con más enfotu. Y que cunta con una llingua milenaria.

DEXEMOS DE LLAU LES DULDES, LA CALLADA INDIFERENCIA.

Digamos sí a pallabres como esmogaya, guirigai, ruxideru, barruzar, señarda, surrisueña, güerta, xaréu, tristura, soutar, abellugase, carbayu, cenciellu, güeyu, nueche, baruyu, babayu, torollu, ixuxú… Definen el mundu de nuesu.

DEFENDAMOS LA NUESA CULTURA Y LA NUESA LLINGUA

Munches gracies y, como diría’l mio queríu Pepe el Ferreiro, “Haxa salú!