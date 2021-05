El grupo asturiano “Staytons” ha sido galardonado este martes con el Premio AIE al mejor intérprete en la 41 Edición de los Premios Villa de Madrid. Así lo anunció ayer el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El premio les llevará a participar en el programa Artistas en Ruta. “Staytons” trabaja en la grabación de su próximo disco, que se publicará después del verano. Por el momento se conocen algunas canciones como la reciente o “11:05 (Somebody In The Night)”.