En 2021 contaron la vida y en este 2022 tocaba la muerte. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el escritor Juan José Millás presentarán hoy, a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, su libro “La muerte contada por un sapiens a un neandertal”. Es la segunda parte de una saga que publica Alfaguara, en la que el científico y el poeta dialogan sobre grandes interrogantes: la muerte, la eternidad, la longevidad, la enfermedad... Los dos protagonistas serán presentados esta tarde por Diego Álvarez Lao, profesor del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.

La historia de este libro comienza en una cena de verano en Sevilla en la que Arsuaga, el sapiens, le pregunta a Millás, el neandertal, si quiere saber cuánto tiempo le queda de vida. El periodista accede y a partir de ahí ambos autores se sumergen en la muerte. A lo largo de sus páginas, el catedrático de paleontología y Premio “Príncipe de Asturias” de Investigación Científica y Técnica se convierte en una especie de bulldog de Darwin, mientras que el periodista y columnista de LA NUEVA ESPAÑA en un anarquista ruso. Lo cuestiona todo. “Bueno, lo pongo en cuestión cuando no entiendo algo. Osea, no quiero fingir que entiendo. Y para entender cuestiono, pregunto, no me creo tan fácilmente lo que me cuenta”, señaló en una entrevista publicada en este periódico el pasado mes febrero.

Arsuaga y Millás, aparentemente la noche y el día, han creado, según asegura el segundo, “una admiración que va en las dos direcciones”. Se complementan a la perfección. “Millás me ha robado mi soledad. Yo era feliz siendo solo, y ahora no. Ahora hay momentos en los que me hace falta Millás”, confiesa el paleontólogo. En “La muerte contada por un sapiens a un neandertal”, cuentan, “hay metáforas porque es un libro de ciencia, pero también de literatura”, que trata de “traducir” la sabiduría de un científico. “Donde hay mucha vida, hay mucha muerte”, recoge el texto. Juan Luis Arsuaga aclara esta afirmación: “De eso va todo. La muerte es inseparable de la vida. Porque se recicla todo y se está cotinuamente muriendo y naciendo. Y eso hay que reivindicarlo”. Los dos autores están tan en su salsa juntos que ya anuncian una nueva colaboración. Será sobre “el altruismo, el desinterés, la cooperación... Cosas constitutivas del ser humano”.