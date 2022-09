El General, un Bachillerato a medida

Ariadna Fernández quiere estudiar Psicología y, para ello, debe cursar en el instituto Biología. Eso, antes de la LOMLOE, le hubiese llevado a la fuerza por el Bachillerato de Ciencias, pero ahora, con la reforma educativa en marcha, podrá ir por modalidad General. "La elegí –explica– porque Física y Química se me dan bastante mal y quería evitarlas".

Ariadna es uno de los 18 jóvenes que ayer estrenaron en el IES Jovellanos de Gijón el Bachillerato General, una de las mayores novedades de este curso. En toda Asturias esta modalidad se ha implantado en 23 institutos de 12 concejos, llegando a un total 173 estudiantes. "En nuestro caso la demanda no ha estado mal para ser algo desconocido", indica el director del instituto gijonés, Juan Carlos Ayllón, quien asegura que su puesta en marcha ha supuesto un "gran esfuerzo" a nivel organizativo. "Estamos expectantes. Es un Bachillerato a la carta, con una optatividad muy grande", cuenta. Tan grande que los alumnos de su centros tenían ayer a las 9.15 horas hasta ocho materias a elegir. Una ayuda tanto para indecisos como para los que tienen claro su futuro académico y quieren sacar las mejores notas. Juan Martínez es un caso muy parecido al de Ariadna: "Necesito Biología para estudiar Ciencias del Deporte, pero se me dan mal Química y Física". Miguel Sarasua, en cambio, no tiene claro qué estudiar, por lo que el General le pareció una buena opción. Álvaro González, que quiere entrar en Comercio y Marketing, cree directamente que es una modalidad más "asequible". La elección de Danna Sofía Rentería, por su parte, fue por descarte: "Quería coger el Artístico pero me quedé sin plaza. Lo mío es la moda. A ver cómo funciona este Bachillerato".