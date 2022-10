Medicina, Odontología, Enfermería y el doble grado de Ciencas quedan con las notas de corte más exigentes

La Universidad de Oviedo ha publicado esta mañana la sexta y última lista de corte para estudios de grado que tienen límite de acceso. Finalmente, los estudios de grado con nota de acceso más alta y que se han convertido en los estudios con una admisión más exigente este año son: Medicina (12,884), que recupera su primera posición como había sido habitual durante años; Odontología (12,467); Doble Grado en Matemáticas y Física (12,400 Opción A y 12,746 Opción B); y Enfermería (12,330 Oviedo y 12,010 Gijón), todas ellas por encima de los 12 puntos.

Por encima de diez puntos están, en total, 13 titulaciones, con Biotecnología, Matemáticas, Fisioterapia, Psicología, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información entre ellas.

Notas de corte en la Universidad de Oviedo Oferta Centro Plazas Nota 2022-23 (6.ª adjudic.) Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa 250 5,770 [E] Grado en Biología Facultad de Biología 100 8,330 (A) Grado en Biotecnología Facultad de Biología 42 11,954 (A) Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 9,916 [A] Grado en Comercio y Marketing Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 186 5,000 (E) Grado en Contabilidad y Finanzas Facultad de Economía y Empresa 95 5,380 [E] Grado en Derecho Facultad de Derecho 320 5,000 [E] Grado en Economía Facultad de Economía y Empresa 115 5,774 [E] Grado en Educación Social (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 40 5,930 [E] Grado en Enfermería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 96 12,330 (A) Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería Gijón) Facultad de Enfermería de Gijón 68 12,010 (A) Grado en Estudios Clásicos y Románicos Facultad de Filosofía y Letras 24 5,000 [C] Grado en Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras 123 5,450 [E] Grado en Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 49 7,460 [E] Grado en Física Facultad de Ciencias 52 10,422 (A) Grado en Fisioterapia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 56 11,652 (A) Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Facultad de Filosofía y Letras 28 6,368 [E] Grado en Geología Facultad de Geología 40 8,214 [E] Grado en Gestión y Administración Pública (On line) Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 35 5,450 [E] Grado en Historia Facultad de Filosofía y Letras 93 5,768 [E] Grado en Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 51 5,000 [E] Grado en Historia y Ciencias de la Música Facultad de Filosofía y Letras 40 5,300 [E] Grado en Ingeniería Civil Escuela Politécnica de Mieres 45 5,000 [E] Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 25 11,800 [E] Grado en Ingeniería de Organización Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 9,558 (A) Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 120 5,792 [E] Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo 45 5,000 [E] Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 6,514 [E] Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 90 6,612 [E] Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 6,142 [E] Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (nuevo Plan de Estudio Escuela Politécnica de Mieres 45 6,476 [E] Grado en Ingeniería Geomática Escuela Politécnica de Mieres 25 6,060 [E] Grado en Ingeniería Informática del Software Escuela de Ingeniería Informática 145 9,430 [A] Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 10,482 [B] Grado en Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 200 5,367 [E] Grado en Ingeniería Química Facultad de Química 47 5,000 [E] Grado en Ingeniería Química Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 45 5,000 [E] Grado en Lengua Española y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 72 5,640 [E] Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 123 7,778 [E] Grado en Logopedia Facultad de Psicología 28 9,436 [A] Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad de Formación del Prof Fac. Formación del Profesorado y Educación 133 8,816 [A] Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 60 8,494 [B] Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad de Formación del Pro Fac. Formación del Profesorado y Educación 197 9,567 [A] Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 80 6,876 [A] Grado en Marina E.S. de la Marina Civil 30 8,096 [E] Grado en Matemáticas Facultad de Ciencias 32 11,774 [A] Grado en Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 147 12,884 [A] Grado en Náutica y Transporte Marítimo E.S. de la Marina Civil 30 5,367 [E] Grado en Odontología Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 22 12,467 [A] Grado en Pedagogía Fac. Formación del Profesorado y Educación 96 6,734 [B] Grado en Psicología Facultad de Psicología 115 11,079 [A] Grado en Química Facultad de Química 87 7,864 [E] Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Economía y Empresa 85 5,000 [E] Grado en Terapia Ocupacional (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 60 7,140 [E] Grado en Trabajo Social Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 95 6,210 [E] Grado en Turismo (Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "J Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 95 6,170 [E] PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Der Facultad de Derecho 115 9,556 [A] PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos M Escuela Politécnica de Mieres 24 12,178 [E] PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción A Facultad de Ciencias 30 12,400 [A] PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción B Facultad de Ciencias 30 12,746 [A] Orden de prelación en la adjudicación de las Fases A: Fase A Ordinaria B: Fase B Extraordinaria (julio) C: Fase C Bachillerato Homologado D: Fase D Simultaneidad de Estudios E: Fase E Extraordinaria (septiembre)

Respecto a la diferencia que finalmente ha habido entre la primera nota de corte publicada por la Universidad y la que finalmente ha resultado tras los sucesivos ajustes y renuncias de alumnos, en las titulaciones más exigentes la variación apenas ha sido de medio punto, como ha ocurrido en Medicina (empezó con una nota de corte de 13,3), el doble grado de Ciencias (pasó de 13,3 y 13,2 a 12,7 y 12,4) o en Odontología (de 13,1 a 12,4), o Enfermería (de 12,9 a 12,3). Otras titulaciones que partieron de notas muy altas han bajado al menos un par de puntos, como por ejemplo Física (de 12,6 a 10,4) o Biología (de 12,2 a 9,3).

Comparación de un año

La mayor diferencia con respecto a hace un año es que el doble grado de Física y Matemáticas no ha sido, este año, la carrera con la nota de corte más alta de la Universidad de Oviedo. Y también que el incremento de notas, como consecuencia de las EBAU más asequibles de los últimos años, no ha sido generalizado. Fruto de esa flexibilización en la prueba de acceso a la Universidad, hubo más aprobados que nunca en junio: el 96 por ciento, con una nota media de notable. Pero eso no se ha traducido en incremento de todas las notas de corte, aunque sí en algunas. Así, se han incrementado las notas este año en Odontología, Enfermería (tanto en Oviedo como en Gijón), y en Psicología.

Los diez grados con calificaciones más altas el curso pasado habían sido, por este orden, Física y Matemáticas (12,985), Medicina (12,908), Biotecnología (12,418), Odontología (12,205), Enfermería en Oviedo (12,107), Enfermería en Gijón (11,912), Matemáticas (11,789), Fisioterapia (11,664), Física (11,611) y Psicología (10,657).