"O Corpo Aberto", un filme gijonés que reivindica el cine de terror independiente

La cineasta gijonesa Ángeles Huerta vuelve a casa para presentar en el Festival de Cine de Gijón (FICX) su último trabajo, "O Corpo Aberto", una película de terror y fantasía en la que un racionalista profesor trasladado a un pequeño pueblo en la frontera entre Galicia y Portugal acaba por sucumbir a la superstición y la fe en lo desconocido que aún hoy siguen presentes en buena parte de las aldeas gallegas. El filme está protagonizado por Tamar Novas, y ambos están estos días en Gijón para dar a conocer una obra que, ya es oficial, llegará a los cines a partir del 9 de diciembre. "Ha sido un buen año para el cine español, pero el espectador merece poder acceder a una oferta amplia. Estoy muy orgullosa de representar en este festival al cine de terror y de lo gótico", señala la gijonesa.

El filme se basa en un relato de Xosé Luis Méndez Ferrín que enamoró a la cineasta: "A partir de esa lectura vi que tenía todos los ingredientes para ser una película clásica del género: un extranjero que atraviesa un paisaje montañoso y neblinoso para llegar a un pueblo, un extranjero, además, racionalista, que llega allí con la idea de iluminar de razón aquel sitio, y se encuentra con una tierra que se rige por otras normas más atávicas". Una premisa que, aunque sin el aura de fantasía y miedo del filme, está presente también en "As Bestas", la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que se ha visto inmersa en cierta polémica por parte de algunos espectadores por el temor a que se "caricaturice" a los gallegos. Por eso Huerta se corrige a sí misma: "La única manera de hacer una propuesta artística universal es anclarla a lo concreto. Pero acabo de usar la palabra ‘atávica’, y no me gusta, porque parece que nos lleva otra vez a ese imaginario de atraso, y no. De lo que hablamos aquí es del conflicto entre un mundo secularizado y otro que sí está conectado a esa dimensión más espiritual. Un mundo que hoy sigue presente en muchas partes de Galicia". Huerta elaboró el guion junto a Daniel D. García pensando ya en Novas como protagonista, y se ríe ahora pensando en qué habría pasado si el actor hubiese rechazado el proyecto. "Lo cierto es que el guion me atrapó desde el principio", confiesa el artista.

Actor y cineasta celebran que "O Corpo Aberto" vaya a tener una segunda vida tras su ronda de presentación en festivales con su llegada a los cines el mes que viene, un salto que para Novas resulta especialmente relevante en los tiempos que corren. "Es un momento muy frágil para el cine, necesita una apuesta fuerte. Y siempre se habla del tópico de Francia, pero es verdad: allí tienen otra forma de entender la cultura que podríamos aprender aquí".