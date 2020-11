El Sporting, contra la historia: el Mallorca tiene la coraza más impresionante de Segunda

Rayo Vallecano y Málaga han sido los únicos dos equipos capaces de marcarle esta temporada al Mallorca. El primero lo hizo para llevarse el triunfo en Son Moix en la jornada que abrió el campeonato, en la que hasta ahora sigue siendo la única derrota de los bermellones en la presente campaña. El tanto del Málaga, sin embargo, no alcanzó para sumar (3-1), aunque se da la curiosidad que la portería defendida por Manolo Reina sólo es vulnerable cuando actúa como local. Pasado mañana llega a Mallorca el Sporting.

El Sporting, sexto equipo que más dispara a puerta de la categoría (103), tendrá el reto de convertirse en el tercer conjunto de Segunda en perforar el marco balear, donde en su última visita se llevó un doble disgusto. Diego Mariño se fracturó la clavícula en la que fue la metáfora de lo que reservaría el destino al conjunto rojiblanco, dejando en Son Moix su candidatura a entrar en promoción de ascenso en la 2018-19. El que tuvo un final fulgurante fue su rival, que al final de esa campaña logró el ascenso a Primera contra todo pronóstico, ya que ese mismo año acababa de retornar a la división de plata.

Guille pide continuidad. “Tenemos que hacer el mismo partido que ante el Rayo. Hay que darle continuidad. El Mallorca es un hueso duro de la categoría”, señala Guille Rosas sobre el duelo ante los baleares. No teme lo apretado del calendario, con cinco partidos en quince días, y agradece a su entrenador el protagonismo de la quinta del colegio La Asunción. “David (Gallego), a parte de aspectos tácticos, me está dando mucha confianza, es lo más importante. No sólo a mí, a todos los que vienen de abajo, cosa que otros entrenadores no tuvieron el valor de hacer”, sentencia.