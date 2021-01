La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, valoró esta mañana la investigación sobre el brote de covid en el Sporting y anticipó sanciones a aquellas personas que se hayan saltado los protocolos.

"La Policía Nacional se puso a investigar desde el primer momento desde que tuvimos conocimiento por el famoso video que corrió por redes. Ya ha ultimado todas las investigaciones y La Policía va a elevar el informe. Está claro que hubo actuaciones que son susceptibles de sanción”, dijo delia Losa.

“Que no quepa ninguna duda de que se va a aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos. Absolutamente todo. Y también por responsabilidad y respeto a la ciudadanía que está cumpliendo siempre con sus deberes, y se ven sujetos a una serie de restricciones por culpa de 4, 5 o 6 personas que no son capaces de asumirlo. Toda la fuerza de la ley va a caer sobre ellos. Y en Grado, lo mismo”, aseguró.

A Delia Losa le han preguntado si entre los sancionados habrá jugadores del Sporting: "No lo sé, no tengo el expediente, pero se va a saber. Quiero que sea ejemplarizante, la sociedad está sufriendo mucho y lo demanda, no se pueden consentir estas actitudes, sean de quienes sean".