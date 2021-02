“Creo en el ascenso del Sporting porque para ser grande hay que pensar en grande”

Campuzano, en la rueda de prensa de su presentación, sólo se mostró esquivo a las preguntas sobre su última etapa en el Espanyol y las dificultades que el club blanquiazul puso para su marcha al Sporting: “Ha sido difícil, ha costado, nos ha llevado mucho tiempo, pero no quiero hablar del Espanyol porque ya es pasado. Lo mejor es que ya estoy aquí, para sumar y ayudar al equipo en lo que haga falta”.

La elección, fácil.

“Agradezco el interés del Sporting, que desde el principio ha demostrado una gran confianza en mí. Creo que este es el mejor sitio para mí, se dan las condiciones, la atmósfera ideal para crecer y para que el equipo dé el paso que está muy cerquita de conseguir, con el objetivo de subir a Primera División. Creo que puedo aportar. Por eso he decidido venir al Sporting, un club histórico que tiene que estar en Primera cuanto antes porque se lo merece”.

“Tengo que centrarme en el Sporting. Ha costado llegar, pero tengo que agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible. No llevo ni 24 horas y ya me siento como en casa. Eso se agradece mucho y demuestra lo que me quieren y lo que me valoran. Es muy importante para la confianza de un jugador. Son las condiciones perfectas para subir”.

Gallego, clave.

“He estado varios años con David Gallego y conseguimos cosas muy bonitas. Es un entrenador que confía en mí, me lo ha demostrado. Me exige lo máximo. Ahora estoy aquí dispuesto a trabajar como uno más. Entiendo la idea de Gallego, he visto muchos partidos del Sporting esta temporada y creo que el buen trato del balón es claro. Lo que nos va a hacer estar ahí arriba es la solidez en las dos áreas y el Sporting está siendo fuerte en estas zonas. Esto marcará la diferencia al final”.

Compatible con Djuka.

“En el Espanyol se me etiquetó como ‘9’ de referencia. Pero los que me conocen saben que puedo jugar y aportar más de segunda punta o cayendo en banda. Una de mis virtudes es la polivalencia, puedo adaptarme a cualquier posición. La idea de jugar con Djuka arriba puede ser muy bonita. La posición más cómoda para mí sería detrás del punta”.

Disponible.

“Puedo jugar ya. Esta temporada llevo pocos minutos y quiero ponerme en forma cuanto antes para ayudar al equipo. Estoy algo tocado en la rodilla, hay que ir con precaución pero no es nada importante, espero estar para este sábado”.

Cláusula del miedo.

“Lo hablaron entre los clubes, pero no sabía que, por contrato, no podré jugar contra el Espanyol. Siempre tienes ganas de jugar y más contra un equipo al que le tienes tanto cariño”.

El mérito del Sporting.

“La Liga de Segunda División es muy competitiva. Puedes ganar a cualquiera y al contrario. El Sporting ha hecho las cosas muy bien hasta ahora y esperamos seguir haciéndolo para estar arriba a final de temporada. La primera vuelta ha sido genial. Estamos ahí arriba y este equipo ha demostrado que tiene potencial para pelear por los puestos de ascenso directo”.

El recibimiento.

“ Quiero agradecer a los aficionados porque no llevo ni 24 horas y tengo las redes sociales colapsadas de mensajes. Me ha sorprendido es el buen ambiente en el grupo, los compañeros me están poniendo las cosas facilísimas. No conocía a nadie de la plantilla, pero me han transmitido muy buenas sensaciones. La fuerza del grupo, el ambiente, la cohesión solo puede servir para cosas buenas. Para pelear, no desfallecer en momentos malos. Eso nos va a ayudar a estar arriba”.

El gesto de la máscara, por sus ídolos de la NBA



Víctor Campuzano explicó el origen del gesto con el que celebra sus goles: “Viene de una complicidad con mi hermano, que hace dos temporadas se rompió el cruzado. Somos muy aficionados a la NBA y admiramos a iconos como LeBron James y Kobe Bryant, que han hecho partidazos jugando con máscaras. Es una manera de decir que pase lo que pase hay que ponerse la máscara y pelear”.