Pablo Pérez: “El secreto es que todos estamos comprometidos y aportamos”

Para Pablo Pérez, la mayor semejanza entre este Sporting y el que logró el ascenso en la temporada 2014-15, a las órdenes de Abelardo, es “la unión que hay en el vestuario”, asegurando que “tanto los que más participan como los que menos están muy comprometidos y vamos todos a una, defendiendo al compañero”. El canterano asegura que, de cara a conseguir los objetivos, “eso es fundamental: crear un buen grupo, un gran vestuario”, además de conseguir que “juegue uno u otro, el equipo es reconocible y te sientes identificado. Todo el mundo se contagia del esfuerzo, y eso es clave también”.

El atacante gijonés viene de firmar un meritorio encuentro en Vallecas, donde se desfondó. “Cuando he tenido la oportunidad, me he encontrado bien físicamente, preparado”, remarca Pablo Pérez, “vengo haciendo lo mismo que los últimos años: entrenar bien, a tope, intentando aportar al grupo, al equipo, a mis compañeros y estar preparado para cuando llegue la oportunidad”. Una máxima que se repite entre sus compañeros. “Estamos haciéndolo igual todo el equipo. Hay compañeros que participan menos y luego salen y dan un nivel espectacular. Ese es el secreto: que todos aportamos, que todos sumamos; todos estamos en la dinámica y orgullosos de competir al lado el uno del otro”, enfatiza. Y pone un ejemplo clarificador: “miras a tu lado y ves a un compañero que lo está dando todo y tú no puedes ser menos”.

Esa es una de las claves de los buenos resultados que vienen cosechando, pero hay otras. Por ejemplo, David Gallego y su cuerpo técnico. “Preparan muy bien los partidos, nos dan las ideas claras de cómo jugar, por eso siempre que salimos nos sentimos preparados y con ganas, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Así todo es más fácil”, explica Pablo Pérez, al que le llovieron los halagos tras el partido contra el Rayo Vallecano. También de su entrenador. “A todos nos gusta que valoren el trabajo y el esfuerzo, le doy las gracias por la confianza que demuestra en mí. Es un honor para mí que el entrenador hable así de mí”, agradece.

El canterano rojiblanco no esconde que el de Vallecas “era un partido importante, contra un rival que teníamos cerca en la clasificación y en su casa, y así lo afrontamos, pero como afrontamos todos”, analiza: “el equipo estuvo muy bien, competimos muy bien, como llevamos haciendo todo el año, y no queda otra que seguir así”. De hecho, Pablo Pérez incide en que “estamos todos muy ilusionados, con muchas ganas del siguiente partido y darlo todo. Si vamos partido a partido, sin pensar en otra cosa y con este esfuerzo y así de sólidos, es la manera de conseguir puntos y grandes cosas”.

Una buena racha que les hace sumar ya una decena de encuentros consecutivos sin perder. “Solo pensamos en seguir así”, reitera el atacante criado en La Inmaculada, al que no se le escapa que “además ahora jugamos en El Molinón, donde estamos teniendo una buena dinámica”. Para Pablo Pérez, “ese es el camino, sin mirar más arriba, porque cuando bajas un poco la intensidad o el nivel cualquier equipo puede ganar, está todo muy igualado”.

Es una incógnita si para ese encuentro Pablo Pérez mantendrá la titularidad o dejará su sitio al pichichi de la Segunda División, Uros Djurdjevic, que vuelve tras sus compromisos internacionales. “Para nosotros tanto Djuka como Manu García son jugadores muy importantes y es una gran alegría que vuelvan, porque nos están dando muchísimo”, remarca el canterano, que añade: “cuantos más jugadores estemos es mejor para el grupo. La clave es que tenemos un grupo muy grande y, cuando participamos, la gente está comprometida”.

De cara al encuentro del domingo, Pablo Pérez espera encontrarse “un Mirandés muy competitivo, con gente joven, con mucha hambre, que vendrá a por todas. Será un partido complicado, con mucho ritmo”, explica respecto a las bajas del conjunto burgalés por coronavirus. Además, quiso aplaudir la “gran temporada” que está firmando José Alberto al frente del club. “Me alegro mucho, porque es un gran entrenador”, enfatizó. El atacante también recordó su único doblete como profesional, precisamente contra el Mirandés, en Anduva, en la temporada del último ascenso. “Guardo un gran recuerdo de aquel partido. Fue especial por aquellos dos goles y porque ganamos”. Además, alabó a Pedro Díaz por el gran gol que anotó en Vallecas: “es un grandísimo jugador, todos le decimos que tire más y marcó un golazo espectacular”.