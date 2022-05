Abelardo comunica los descartes y Djuka se despide en Mareo: "Volveré seguro en pretemporada"

El nuevo Sporting ya está en marcha. Javi Rico y Abelardo, director deportivo y entrenador del Sporting de Gijón, respectivamente, iniciaron desde primera hora de la mañana las reuniones con los futbolistas de la primera plantilla y del filial para comunicarles los planes de futuro que tienen para cada uno de ellos. Para unos fue un día de despedida, para otros, un hasta luego. Algunos aún no tienen claro si seguirán o no la próxima campaña. "Volveré en pretemporada, seguro", subrayó Djuka, uno de los más madrugadores, tras pasarse por las instalaciones del club. El montenegrino, con un año más de contrato, es una de esas incógnitas que se despejarán a lo largo del verano.

"Me voy con un sentimiento muy grande a este club. Mi familia y yo seremos siempre sportinguistas", señaló Marc Valiente, que como informó LA NUEVA ESPAÑA, hace semanas que tenía decidido cerrar a final de temporada su etapa en el Sporting. "Solo tengo palabras de agradecimiento al club", subrayó el catalán, que se tomará unos días para decidir junto a su familia dónde continuará con su carrera. "Ha sido un año duro. Creo que hay etapas y la mía en el club había terminado. Después de este año, más. Ha sido difícil para todos. Honestamente creía que era el momento de salir. El club también lo ha creído. No hay ningún problema. Agradezco el trato", sentenció.

"Estos dos últimos años he tenido un par de lesiones que me han incapacitado a nivel físico. Me queda una espinita por no haber podido competir al cien por cien. Vine con una ilusión tremenda pero, a nivel físico, me ha costado un poco", admitió Marc Valiente, al que se le vio el domingo despedirse también de El Molinón tras el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. "Es el fútbol. Doy las gracias. Me ha marcado el Sporting y ha marcado a mi hijo. Va a cumplir 9 años y recordará este club como el club donde jugó su padre. Siempre lleva la camiseta encima. Es un sportinguista más", concluyó el catalán.