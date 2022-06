Logroño y el campus, dos clásicos que están de vuelta en Mareo

“Triplicamos esfuerzos, juntamos de golpe tres años en uno. Hay muchas novedades”. Juan Luna, director del Campus de Mareo, afronta casi con la misma ilusión y sensación de momento especial la presente edición, pese a ser la número 26, que la de hace tres veranos, que suponía el primer cuarto de siglo de esta actividad. En medio una pandemia provocó que no se celebrase un clásico de verano, que ya está de vuelta, tras la llegada ayer de los jóvenes que integran el primer turno del Campus de Mareo. Y como marca la tradición, los integrantes de la Escuela de Fútbol de Logroño son los principales protagonistas de una cita que se extenderá, con siete turnos semanales, hasta el 13 de agosto. “Tenemos ya 600 inscritos y esperamos llegar a los 800 participantes”, indicó Juan Luna.

Nicolás Cretu es de Logroño, de la escuela que tiene allí el club rojiblanco, tiene 11 años y repite en Gijón. “Tenía ganas de volver, me hubiera gustado estar aquí estos dos años de pandemia” reconoció. “Me gusta mucho la forma de entrenar de aquí y el ambiente que hay en las cabañas”, añadió. Uno de los debutantes en esta edición es el madrileño Oliver Fernández, también de once años. “Estoy aquí por un reto con las notas con mis padres, cumplí y me trajeron”, explicó. “Me gusta de aquí que haya muchos campos naturales, voy entrenar lo más duro que pueda para disfrutar de esta experiencia”, analizó.

El campus volverá a traspasar fronteras. Al medio centenar de riojanos participantes en este primer turno se les sumarán con el paso de las semanas otros jóvenes de destinos como “Dubai, Nueva York, República Dominicana, Costa Rica o México”, detalla Juan Luna. “Venir a entrenar una semana con la metodología de una de las mejores canteras de España, en un ambiente único de convivencia, con presencia internacional, es lo que hace que este campus siga siendo muy especial”, añade su director.

Entre las novedades de este año para los participantes se encuentran propuestas innovadoras. “Se mantiene el fútbol tradicional y el fútbol playa, pero incorporamos contenidos de e-sports; vendrá el jugador Enol Perales, que representa al Sporting, a un taller. Y también Álvaro Obregón vendrá a hacer otro de freestyle”, detalla Luna, antes de referirse a otros planes interesantes: “Utilizaremos la tecnología del fútbol, con GPS para los entrenamientos. Y tenemos un convenio con el Grupo Covadonga para utilizar sus piscinas, pero para trabajo, no con vistas solo a lo lúdico”.