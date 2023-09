Roque Mesa, centrocampista del Sporting de Gijón y último fichaje del club rojiblanco, analizó este mediodía en Mareo el comienzo de competición del equipo rojiblanco y el nivel de sus nuevos compañeros. Mesa, jugador de mucho bagaje, calificó a la plantilla de "muy buena".

Sus declaraciones:

Adaptación: "A nivel personal poco a poco me voy encontrando mucho mejor. Vengo de una situación donde la temporada está empezada y el equipo estaba hecho. Voy conociendo a los compañeros y cómo van jugando. Estoy a gusto y feliz de estar aquí y tengo ganas de aportar. Tanto en el banquillo como cuando el mister crea oportuno que pueda jugar desde inicio

Estado físico "Independientemente de que en los meses de verano no hice una temporada con un equipo, me he mantenido en forma… Es verdad que esas cargas grupales son diferentes y eso lleva un proceso. Poco a poco me voy encontrando. Ahora viene una serie de partidos donde por las circunstancias habrá muchas rotaciones.

¿Como ve al equipo? "Veo bien al equipo. Tenemos una asignatura pendiente de quizás fuera sumar los tres puntos. Vamos a Huesca con ganas de sumar los tres puntos. Hoy estaban todos los jugadores disponibles excepto Bamba. Estamos todos ahí metidos donde viene semanas que marcarán donde vamos a estar. Hay un fondo de plantilla

Competencia en la medular con jóvenes "La edad es un número y lo que cuenta es el rendimiento. Ahora el rendimiento que están dando el centro del campo es muy buena: Varane es un jugador muy completo y me ha sorprendido muchísimo, Nacho, Nacho Martín pese a ser joven compite muy bien, Rivera está ahí y ahora llega Zarfino. Es una línea muy completa. Ponga la camiseta que ponga va a rendir y competir bien. Veo gente joven con hambre y ganas de hacer las cosas bien. Estamos para intentar ayudar. Soy una persona que habla bastante dentro del campo e intento ayudar. Lo que veo desde fuera trato de aconsejarle. Nos vamos a ayudar bastante. Ellos con la juventud, fuerza, ganas… Nos vamos a complementar todos muy bien. Hay una plantilla sana. Estoy bastante contento con lo que veo. No solo con el centro del campo; en general creo que hay una plantilla muy buena y vamos por el buen camino. A la que consigamos un resultado fuera de casa… Vamos por el buen camino.

Gijón: "Lo dije en mi presentación: Gijón es fútbol y una de las condiciones por la que viene aquí es por cómo lo vive la gente tan pasionalmente. La acogida es muy buena. La gente se porta muy bien. Me trasmiten máxima ilusión. Es una gran responsabilidad: tenemos ganas de hacer una gran temporada.

Paso adelante a domicilio: "Depende de los jugadores que están en el campo. El último partido el Andorra te sometía bastante… Aún así tuvimos ocasiones para ganar pero no se dio: el día del Tenerife fue partido y cuando mejor estaban ellos, hicimos un par de cambios para ganar. Últimamente los que están entrando desde el banquillo da algo diferente. El otro día Hassan dio algo diferente. En eso estamos trabajando durante la semana para que se reconvierta la situación

Nivel de la plantilla : "Todos conocemos la Segunda División. Veo mucha calidad calidad en la plantilla. Los resultados de años anteriores no han acompañado… Veo una plantilla joven con veterano. Han empezado bien. Tenemos que conseguir los resultados fuera de casa

Competencia: "La plantilla acepta bien las decisiones del entrenador; hay muchos planes de partido. Hay una plantilla joven que asimila los conceptos y eso lo lleva muy bien. Todos saben que no hay nadie fijo: esa es la realidad. Hacer un buen partido el domingo no te genera estar en el once. Todos aceptan que cada partido tiene un plan. Solo falta que la pelota entre fuera de casa"