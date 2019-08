Dos incendios en Madrid y Segovia amenazan el Parque Nacional de Guadarrama

Un incendio declarado en la sierra madrileña, en concreto en Miraflores de la Sierra, y el otro cercano al Real Sitio de San Ildefonso-La Granja, en Segovia, amenazan con llegar al Parque Nacional de Guadarrama.

El incendio de Miraflores se ha originado sobre las 14.00 horas y según ha explicado el jefe de protección civil del municipio, Miguel Ángel del Peso, "va para largo" con el viento "como peor enemigo", mientras que el localizado en La Granja está "medio controlado" y se espera que pueda sofocarse antes de que llegue la noche.

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Emergencias contra incendios forestales, mientras que la Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de peligrosidad por encontrarse en la frontera del Parque Nacional.

En el caso del de La Granja, fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia han explicado que la subida de nivel no se debe a que el fuego esté adquiriendo mayores proporciones sino al apartado que establece el nivel 2 referido a que el incendio "pueda comportar situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional.

El Ministerio de Agricultura ha desplazado un total de trece medios aéreos, y varias brigadas de especialistas para ayudar a la extinción de ambos incendios.

El de Miraflores, un municipio muy cercano al Parque Nacional de Guadarrama, tiene tres focos y ha afectado a "muchísimas hectáreas", según el jefe de protección civil de Miraflores de la Sierra, Miguel Ángel del Peso, quien ha explicado que trabajan en torno a 200 y 300 operarios de distintas cuerpos de seguridad y provincias.

"En estos momentos es una situación muy comprometida, muy delicada, hay tres frentes abiertos y el problema es que hace como quince minutos ha cambiado la dirección del viento, con lo cual se ha dado la vuelta el incendio", ha relatado Del Peso a los medios.

Del Peso ha dicho además que, "sin querer pensar mal", desde un punto a otro, es decir, desde Miraflores a La Granja, se tarda una hora en coche, tiempo que coincide con la diferencia entre el inicio de los dos incendios.

El director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Luis Villarroel, ha explicado a través de Twitter que "la zona más próxima donde se están intensificando los trabajos es la aledaña al Parque Nacional".

Por su parte, la segunda teniente de alcalde de Miraflores, Pilar Jimeno, ha explicado que la corporación municipal ha levantado dos zonas de avituallamiento con un hospital y comida y bebidas para los trabajadores desplazados.

También ha precisado que, una vez se originó el incendio, se procedió a desalojar "de forma preventiva" una residencia estudiantil que hay en el municipio, en dirección al Puerto de la Morcuera, en la que se encontraban 35 niños de campamento veraniego.

La fuerte humareda ha obligado a cortar desde la carretera M-611 entre los kilómetros 6 y 32 en ambos sentidos, que permanece cerrada y la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja a los conductores evitar esta vía para facilitar la labor de los bomberos.

Los vecinos de la zona han vivido con preocupación las primeras horas de las llamas con la retina puesta en el anterior incendio forestal que asoló los pueblos madrileños de Cadalso y Cenicientos.

"El despliegue de los bomberos ha sido espectacular y nos ha frenado los nervios que tenemos", ha afirmado a Efe Julia una de las vecinas del municipio en esta época estival.

El otro incendio ha comenzado sobre las 14.45 horas, por razones no determinadas, en la zona conocida como 'Caserío de Urgel' de La Granja y aunque en un principio se ha había informado de que había coronado la Sierra de Segovia aún no ha llegado "pero no le falta mucho", tal y como ha explicado a Efe uno técnico de la Junta de Castilla y León que participa en las labores de extinción y ha sobrevolado la zona.

Según la misma fuente "intentarán apagar el incendio esta noche y tenerlo controlado mañana por la mañana si no cambian las condiciones".

Un total de once medios aéreos, como helicópteros y aviones anfibios, dependientes de varias administraciones, así como 68 personas, trabajan en su extinción.

El Ayuntamiento de San Ildefonso La Granja ha cedido el polideportivo de la población para alojar a los efectivos de la UME.

Con viento poco favorable, la columna de humo se puede ver desde los municipios del entorno, incluso desde la capital.