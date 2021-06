Investigadores del Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento y de la Universidad de Colonia han encontrado un mecanismo de tipo metabólico que tendría un papel protagónico en el envejecimiento y la longevidad de diferentes organismos, incluyendo al ser humano. Sería una nueva posibilidad para avanzar en una utopía que los científicos se han empecinado en convertir en realidad: la inmortalidad.

En la búsqueda de mecanismos comunes que determinan el envejecimiento y la esperanza de vida, los especialistas encontraron que el metabolismo del folato, una vitamina esencial, influye en múltiples vías de señalización celular que regulan la vida útil de un organismo.

Mediante experimentos en gusanos, hallaron que modificando las condiciones metabólicas del folato se obtiene un incremento sustancioso en la vida útil de los ejemplares. El estudio fue publicado en la revista Nature Communications.

Según una nota de prensa, los científicos creen que la regulación del metabolismo del folato podría tener efectos similares en mamíferos y hasta en el ser humano. Esto brindaría una nueva posibilidad para mejorar ampliamente la salud humana durante el envejecimiento e incluso incrementar la longevidad.

Más y mejor vida

Es evidente que diferentes especialidades científicas han avanzado notablemente en las últimas décadas en cuanto al conocimiento de los procesos de envejecimiento. Al mismo tiempo, mejoras en la nutrición y hábitos alimenticios, la adopción de estilos de vida más saludable y el control de ciertas enfermedades, han posibilitado un fuerte incremento en la esperanza de vida promedio: en alrededor de un siglo, pasó de los 35 años a los 80 años.

Sin embargo, un mayor aumento de la longevidad y la concreción científica del antiguo sueño de la inmortalidad dependen principalmente de un conocimiento cabal de los procesos de envejecimiento. Sin detener el envejecimiento, y aunque todas las enfermedades puedan tratarse con éxito, la muerte seguirá siendo nuestro inexorable destino.

Una de las alternativas más viables para controlar el envejecimiento se encuentra en el campo genético y molecular. Estudios previos han constatado que la inhibición de determinadas enzimas o las modificaciones puntuales en el ácido ribonucleico (ARN), pueden extender la esperanza de vida de diferentes organismos.

Los folatos y la «vida eterna»

Ahora, el nuevo estudio alemán ha encontrado una clave metabólica que podría convertirse en un gran paso para reducir los efectos del envejecimiento e incrementar la longevidad. Hallaron que la regulación del metabolismo del folato en el gusano Caenorhabditis elegans provoca un incremento en la longevidad. Además, creen que podría tratarse de un proceso común en diferentes especies, con potenciales aplicaciones en el ser humano.

Los folatos son vitaminas vitales en la síntesis de aminoácidos y forman parte de los componentes básicos de nuestras proteínas y de la información genética presente en el ácido desoxirribonucleico (ADN). Al reducir la actividad de enzimas específicas del metabolismo del folato en los gusanos, los especialistas apreciaron un aumento de hasta el 30% en la longevidad.

En el mismo sentido, destacaron que en algunas variedades de ratones con mayor esperanza de vida se han podido comprobar los mismos procesos de reducción de enzimas en el metabolismo del folato. Esto significaría que nos encontramos frente a un mecanismo que funcionaría en diferentes organismos para reducir los efectos del envejecimiento.

Los investigadores concluyen que la manipulación precisa del metabolismo del folato podría conducir a importantes avances en la salud y la calidad de vida de los seres humanos durante los procesos de envejecimiento. En futuras investigaciones, buscarán entender en profundidad el impacto del metabolismo del folato en la longevidad, para avanzar hacia el control del envejecimiento. ¿Estaremos más cerca de materializar el sueño de la inmortalidad?

Referencia

Regulation of the one carbon folate cycle as a shared metabolic signature of longevity. Annibal, A., Tharyan, R.G., Schonewolff, M.F. et al. Nature Communications (2021).DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-021-23856-9

Foto: Besno Pile en Pixabay.