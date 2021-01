Son muchas las reacciones que ha levantado la entrevista que dio Carmen Borrego a Mila Ximénez para la revista LECTURAS esta semana. Y es que la hija de María Teresa Campos ha vuelto a dar una exclusiva en la que ha hablado de Terelu Campos y de la hija de esta, Alejandra Rubio. Aseguró públicamente que se había sentido sola, incómoda cuando coincide con su hermana en plató y además confesaba que no se atrevía a enfrentarse con su sobrina por la corta edad que tiene.

Terelu Campos ha acudido este sábado a su programa Viva la vida y se ha sentado con Emma García a solas, después de tener un encontronazo con Makoke, y lo cierto es que sus breves declaraciones acerca de la entrevista de su hermana nos han dejado sorprendidos: "Sabía que Carmen iba a dar una entrevista, pero no sabía que iba a hablar de mí. Yo me pregunto, quién no habla de mí. No he entendido algunas de las manifestaciones, además, no las comparto".

De esta manera, Terelu Campos ha dejado claro que no está conforme, ni mucho menos contenta con las declaraciones que ha dado su hermana a la revista para la que ha hecho una exclusiva esta semana. Lo cierto es que más tarde hablará alto y claro sobre esta polémica que vuelve a ser protagonista en la prensa sensacionalista y que sin quererlo, le afecta a la madre de Alejandra Rubio de lleno.