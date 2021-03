Pasapalabra ha hecho historia de la televisión y es uno de los programas actuales que más éxito de audiencia tienen cada día. El programa, ahora en Antena 3 y presentado por Roberto Leal, goza de su mejor momento, con cifras de audiencia millonarios y una popularidad al alza. La casi victoria de Pablo Díaz, el concursante más longevo del concurso, que falló la última palabra de El Rosco, hizo que el programa fuera la emisión más vista en la historia del programa. Hace tan solo unos días, el espacio vivió un momento polémico por el bote de 1,2 millones que parecía que iba a llevarse Pablo. El programa de Roberto Leal alcanzó ayer el minuto de oro con 7,1 millones de espectadores y consiguió 4.844.000 y un 31,8%.

No obstante, esas cifras llegaron acompañadas de una fuerte polémica por la forma en la que Pasapalabra había promocionado el programa en la que el joven parecía que iba a llevarse un bote de 1,2 millones de euros. Muchos usuarios criticaron al programa por "dar falsas esperanzas" con el bote. "No me extraña! Engañando a toda la audiencia. Tendréis el minuto de oro pero a qué costa? En serio os va a merecer la pena haber engañado a toda la audiencia? ... No se yo". "A mi me han engañado. Ha sido un timo, una estafa. Se acabó Pasapalabra. En realidad siempre me pareció una basura un mal programa. No lo volveré a ver más". "Todavía me hierve la sangre por lo de Pasapalabra", son algunos de los comentarios que se han multiplicado por las redes.

Tiempo después, parece que las aguas han vuelto a su cauce y Pasapalabra ha celebrado sus 20 años con un especial en el que ha querido contar con aquellos presentadores que se pusieron en algún momento al frente del programa de las tardes. "Hoy celebramos 20 años de @PasapalabraA3. 20 años de historia de un concurso que desde que llegó a nuestra televisión, fue vuestro. Miles de roscos, de tardes llenas de emoción, de familias enteras sentadas al sofá, de concursantes y de botes que forman parte de todos nosotros. ¿El secreto? Estoy seguro de que cualquiera de mis compañeros que han estado al frente dirían lo mismo, el equipo, el equipo y el equipo. Gracias por vuestro talento, el de los que no se ven (que es mucho) y el de todos los compañeros que han hecho GRANDE este concurso. Gracias @silviajato, Constantino Romero, @jaimecantizano y @galvezchristian. Feliz de formar parte junto a vosotros de este trocito de historia de nuestra televisión. ¡Vivan las letras! Felicidades", escribía Roberto Leal en su perfil de Instagram.

Durante el especial, la gran ausencia que echaron en falta las redes sociales fue la presencia de Christian Gálvez, uno de los presentados más característicos y recordados del programa, que estuvo al frente del espacio en Tele 5 hasta que el programa tuvo que ser retirado de la cadena. "Ayer en el especial de @PasapalabraA3 falto valor y saber hacer. Si hubierais tenido lo que hace falta en el programa hubiera estado presente Christian Gálvez. Mal muy mal". "Es una vergüenza pero claro tiene firmado un contrato con telecirco digo telecinco si por un caso le hubiesen invitado y Christian Gálvez va al programa el jefe de telecinco le despide como hizo con Mercedes Milá y manel fuentes".

Una de las presentadoras que si acudió fue Silvia Jato, quién se mostró muy agradecida por la invitación al programa.

Basado en el formato original británico 'The alphabet game', 'Pasapalabra' aterrizó en España en el año 2000 de la mano de Antena 3. El programa se trasladó a Telecinco en 2007 y permaneció en la cadena de Mediaset hasta 2019, que volvió a Atresmedia.

En su etapa en Telecinco el show fue presentado por Christian Gálvez mientras que ahora en Antena 3 es Roberto Leal quien lleva las riendas del programa.