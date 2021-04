Kiko Matamoros está atravesando un nuevo contratiempo de salud que le ha llevado a aparecer con gas de sol en 'Sálvame'. El colaborador sorprendió a la audiencia explicando que su ojo izquierdo se encuentra en mal estado. De hecho, Matamoros se quitó las gafas para mostrar lo que está padeciendo.

Según explicó ayer en el programa, todo empezó cuando sintió una fuerte molestia en su ojo izquierdo la noche del miércoles. "Me salió cuando me fui a la cama", reveló. "Creo que es una úlcera. No es un orzuelo", comentó mientras se quitaba las gafas durante unos segundos. "Me las he puesto por si era desagradable a la vista", reconocía.

"Ayer vi el capítulo (del documental de Rocío Carrasco) y esta mañana me he levantado así. He ido a la farmacia y me han dado una crema", relataba Kiko, que no es la primera vez que aparece con gafas de sol en 'Sálvame' por problemas oculares.

Según ha relatado en anteriores ocasiones, Matamoros lleva cerca de diez años perdiendo visión por culpa de un glaucoma: "Hace nueve años y pico me diagnosticaron el glaucoma. Tenía entonces cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente...", explicó en el programa en 2019.