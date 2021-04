Isabel Díaz Ayuso enfila la campaña electoral madrileña con el viento completamente a favor. La presidenta de la comunidad y candidata del PP conseguiría parte del objetivo con el que lanzó su órdago del 4 de mayo tras la frustrada moción de censura en Murcia. El PP fagocitaría a Ciudadanos hasta hacerlo desaparecer del mapa político autonómico, aunque seguiría necesitando el apoyo de la extrema derecha de Vox para gobernar. La movilización del electorado de derechas, superior a la de los votantes progresistas a 48 horas del comienzo de la campaña, catapultaría a Ayuso y neutralizaría las críticas a su gestión de la pandemia, que no son pocas.

La campaña de Madrid ha saltado del ámbito regional al nacional por muchas cuestiones. En estas elecciones están en el punto de mira los resultados de Ciudadanos y Podemos, especialmente con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias al frente de la candidatura y la incógnita del resultado final entre PP y PSOE, aunque las encuestas dan la victoria a la candidata popular.

El debate político se ha extendido, como no podía ser de otra manera en esta era de redes sociales, a Twitter donde voces anónimas y conocidas han dado su opinión. Una de ellas ha sido la de la presentadora Cristina Pedroche, quién, a través de un vídeo que se ha difundido como la pólvora en la red del pájaro, se ha convertido en trending topic.

Para mi gusto poco se está hablando de esto. Chapó, Pedroche. pic.twitter.com/8pKW8rvYso — Josefine ۞🔻 (@Josefine_Table) 18 de abril de 2021

“Es que soy de Vallecas. que esperan que vote, de verdad. Que esperan que luche por ello”. “Yo quiero ganar el dinero que gano, porque creo que lo trabajo. Pero el dinero que gano y luego los impuestos que pago, quiero que vayan para sanidad pública, para educación pública, para que los colegios estén de puta madre y tengas profesores de puta madre. Para que haya cosas públicas de verdad. No para que se blanquee dinero, no me para que me roben. Así que no quiero PP. No me gusta que nos roben a todos y que le sigamos votando., declaraba en el vídeo.

El nombre Cristina Pedroche se ha convertido en una de las tendencias más destacadas de la tarde con comentarios tanto a favor, como en contra, por sus trabajos.