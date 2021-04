La serie Mujer, junto con Mi hija, son dos ficciones turcas que han conquistado al público de Antena 3 y que han logrado posicionar a la cadena entre los primeros puestos más vistos en la batalla diaria por la audiencia.

La apuesta de la cadena privada es combatir directamente contra dos pesos pesados de su máximo rival, Telecinco, como son Supervivientes (en el caso de Mi hija) o el documental de Rocío Carrasco contra mujer. Según los datos de GECA Audiencias de ayer miércoles, "la serie #Mujer21Abr registra 1.779.000 espectadores y el 13% de cuota en el prime time de @antena3com. La cadena es 2ª del ranking en su franja (23:01-00:41). Sube a un 20% de share en el target de más de 65 años".

No obstante, la última emisión de Mujer no ha convencido a muchos de sus fans, que no han dudado en mostrar su malestar a través de Twitter. Y es que el capítulo mostraba un salto temporal que no convenció a parte de la audiencia. "Capítulo 68 (3x04) #Mujer El salto temporal de 3 meses tras la muerte de Sarp, me ha descolocado un poco, pero creo que era necesario para pasar página de una parte de la historia", se quejaba un usuario a través de la red social del pájaro. "La temporada 3 de #Mujer si parece que está a escrita por otros guionistas... Añaden 2 personajes para Ceyda, pero la muerte del padre de los niños no entran en detalles y en la de la abuela, aburrieron. Y Sirin visitando a su hermana. #Mujer21Abr Es raro, todo", exponía otro.

¿Cuál es el secreto del éxito? Hay varias razones que lo explican. Lo primero: la cadena ha sabido ver el tirón de este tipo de formatos que hasta ahora habían pasado más o menos desapercibidos en canales secundarios. Lo segundo: el público que sigue estas series es el tradicional de Telecinco por lo que ha sumado espectadores a Atresmedia. Y además por la multiplataforma: Atresmedia también explota el fenómeno en su plataforma de pago con adelantos de capítulos.