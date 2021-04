Con una pregunta clara en el aire sobre el por qué sigue sin hablarse con sus hijos, Rocío Carrasco se somete a la entrevista más complicada de su vida con la que intenta arrojar luz sobre los motivos por los cuales se ha alejado de sus hijos Rocío y David durante los últimos años. Con el sonido de la mítica canción de su madre Rocío Jurado 'Como las alas al viento' cantada por Blas Cantó, Rocío Carrasco llega a plató con paso firme y sin poder retener las lágrimas.

Con documentación bajo el brazo, Rocío hablaba sobre lo que ha pensado antes de acudir al plató: "Pensaba que tenía muchos nervios y ganas de llorar pero pensaba que era necesario y que tengo la fuerza, ahora sí que la tengo, para hacerlo". "Yo nunca hice esto con ninguna otra finalidad de que se me escuchara, que se supiera lo que yo he sufrido y sentido. Hay cosas que puedo demostrar y cosas que no como los sentimientos y las vivencias. Te mentiría si te dijese que no estoy orgullosa de mí en ese sentido de todo lo que he conseguido. Yo estoy haciendo esto público porque se ha tratado en un sitio público" dejaba claro Rocío Carrasco antes de comenzar a hablar de su hija.

La paliza

Con una fecha marcada a fuego en su corazón, Rocío Carrasco explica qué es lo que sucedió el 27 de julio de 2012. "Rocío me agrede y yo termino en un hospital, es algo que se ha sabido públicamente". Con mucho dolor al pronunciar cada una de esas palabras, Rocío Carrasco deja claro que la culpable de este episodio no es su hija, es su padre: "Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima, ha sido víctima incluso más vulnerable que yo. Eso quiere que quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan en ese sentido, que no la ataquen a ella, ella no tiene la culpa, la culpa la tiene otra persona que es el responsable de que ella actúe de esa forma. Su padre".

Aunque sufrió una paliza que la llevó a estar varias horas en el hospital debido a un traumatismo en la cabeza, Rocío asegura que la maternidad es lo mejor que le ha pasado en la vida: "No la denuncié, no denunciaría nunca a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, a día de hoy también, con todo. La maternidad ha sido lo más maravilloso que me he pasado en la vida". "Ese vínculo no se puede romper por mucho que lo hayan intentado, ese vínculo está enterrado, transparente en ese momento, pero el vínculo sigue, no me lo va a quitar nadie" sentencia muy emocionada sin poder parar de llorar al recordar los momentos que vivió junto a su hija cuando era pequeña. Sobre qué sucedió tras la agresión, Rocío explica qué fue lo primero que hizo su hija, sin duda una actitud que nos ha dejado boquiabiertos a todos: "Ella, junto con su padre, me denuncian a mí por maltrato habitual hacia ella. El mismo día a las 5 de la tarde. Mi hija me pega, se monta en un coche y según se sube saca un móvil y habla con su padre. Dice, papá ya está hecho".

"No estoy preparada y creo que ella tampoco, no es el lugar ni el momento pero no me gustaría perder esa esperanza".

Reconociendo que su hija sí que ha intentado contactar con ella en repetidas ocasiones, Rocío explica los motivos por los cuales no ha sido capaz de descolgar el teléfono ante estas llamadas: "No estoy preparada y creo que ella tampoco, no es el lugar ni el momento pero no me gustaría perder esa esperanza".