Semana movida en Sálvame. Tanto que Mediaset ha enfrentado a Rafa Mora y a Anabel Pantoja y ha querido saber quién es el colaborador más odiado del programa. Y lo han conseguido. Anabel Pantoja es la menos querida. "Como su tía", decían algunos de los espectadores que pedían su expulsión. La de Anabel Pantoja ganó por un 51 por ciento de los votos.

Lo cierto es que la joven no parece estar pasando un buen momento. No en vano hace días faltó al programa porque dijo que estaba ocupada y en realidad estaba comiendo con amigos, algo que no sentó bien a la dirección de Sálvame.

Jorge Javier Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los presentadores más conocidos de la televisión en España. No en vano presenta los formatos con más audiencia de la pequeña pantalla. Se hizo conocido al lado de Ana Rosa Quintana pero ahora pilota Sálvame o Supervivientes, entre otros. Ha cogido tanto peso en la cadena que hasta se atreve a vetar. O más bien a contestar a vetos.

Hace unos días y dentro del enfrentamiento que tiene con media Mediaset, Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, aseguró que vetaba a varios periodistas de la casa. El propio Javier contestó que si iba ella a un programa él no.

El polígrafo de Kiko Jiménez se ha convertido en lo más comentado en los últimos días. El colaborador, convertido en uno de los azotes públicos del mediático clan desde que terminó su relación con Gloria Camila en el año 2018, no ha dudado en desvelar en 'Sábado Deluxe' aspectos de la relación de los Ortega Mohedano con Rocío Carrasco que hasta ahora desconocíamos.

Así, además de asegurar que toda la familia critica a la hija de Rocío Jurado en la intimidad y de señalar que la buena relación que mantiene con Rocío Flores 'ciega' a Gloria Camila, Kiko ha contado que su ex sufrió un ataque de ansiedad cuando se encontró por casualidad a su hermana en un centro comercial en 2017.

Una afirmación sobre la que le hemos preguntado a Gloria Camila que, en su línea, guarda silencio con todo lo referente a su exnovio, que años después de su ruptura continúa sacando provecho económico a su relación. Muy seria, la hija de Ortega Cano prefiere no pronunciarse sobre qué le ha parecido el polígrafo y si las afirmaciones de Kiko son verdad como él asegura.

Seria, y muy tajante, Gloria responde con un "adiós" nuestra pregunta sobre su presunto ataque de ansiedad cuando se encontró con Rocío Carrasco, dejando claro que no va a entrar en el juego de Kiko, pero sin desmentir su reacción en su reencuentro casual con su hermana, con la que lleva años sin hablarse.