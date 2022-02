La primera edición de 'Secret Story: la casa de los secretos' ya tiene ganador. Después de casi 4 meses de convivencia en la casa de los secretos, Luca Onestini se alzó este pasado jueves con la victoria en el reality de Telecinco, imponiéndose a Cristina Porta y Gemeliers en la votación final.

Además de las visitas de las familiares y el repaso a algunos de los capítulos más destacados del concurso de Luca y Cristina, la gran final de 'Secret Story' también estuvo marcada por la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. Jorge Javier expulsó del plató a Lucia Pariente tras llamarle "bravucón", negándose a levantarse e irse, algo que enfadó aún más al presentador, que incluso le lanzó un directo mensaje a ella y a su hija.

Pero, la pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué ha sido de la relación de Cristina Porta y el actual ganador del concurso? ¿Es un montaje? ¿siguen juntos? La realidad es que sí, tal y como la periodista ha compartido en sus redes sociales. E incluso han pasado la Navidad juntos . "MIS AMORES", ha compartido en un post.

Parece que Luca y Cristina lo tienen claro y lo suyo va muy en serio. Aunque los comienzos no fueron fáciles para ambos, tras el primer beso no ha habido quién les frene. A pesar de las críticas y de quien aseguraba que su historia no era más que un montaje para llegar a la final de 'Secret Story', la primera gran muestra de amor pública de la pareja no hace otra que cosa que confirmar que su relación es verdadera.

A juzgar por esta primera muestra de amor pública, Luca Onestini y Cristina Porta tienen muy claro que quieren seguir avanzando en su relación. Tanto es así, que la pareja de 'Secret Story' ya ha dado un paso de lo más importante en su noviazgo que no hace otra cosa que confirmar que lo suyo va muy en serio.

