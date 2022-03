Rocío Flores debuta este jueves como colaboradora de 'Ya son las ocho', pero antes ha acudido a su puesto habitual en 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre las últimas informaciones que se han publicado sobre su familia. En concreto, la hija de Rocío Carrasco ha reaccionado a los rumores de boda entre su padre Antonio David y Marta Riesco, que hace unos días reconocía que le gustaría casarse en la playa.

El encargado de poner este tema sobre la mesa ha sido Alessandro Lecquio: "Se comenta que Marta le ha pedido el pack completo. Es decir, boda e hijos. ¿Tú como lo ves?". Lejos de mantenerse al margen, Rocío ha respondido de esta forma a la pregunta de su compañero: "Que cada uno haga con su vida lo que quiera. Mi opinión personal es que no es el momento, pero no soy yo la que tiene que decidir cuándo es el momento en la vida de los demás".

Unos segundos después, los tertulianos le preguntaban a Rocío por su asistencia a la hipotética boda. "Ostras, pues no lo sé. De momento espero que no se casen ahora mismo. No creo que se casen de hoy para mañana", ha insistido la exconcursante de 'Supervivientes'.

Durante su intervención en el magacín matinal de Telecinco, Rocío Flores también se ha pronunciado sobre la felicitación que le hizo a Antonio David en sus redes sociales por el día del padre. "Por siempre serás mi héroe", escribía en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto al exguardia civil.

Utilizando un tono defensivo, a pesar de que nadie en plató había compartido todavía su opinión al respecto, Rocío ha explicado el motivo por el que llama "héroe" a su padre: "Es la única persona que ha estado ahí desde que nací y que nunca me ha soltado de la mano. A pesar de que le parezca bien a la gente, o no os parezca bien, para mí es mi héroe y estoy en mi derecho de decirlo".