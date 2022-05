Marta Riesco no pasa por su mejor momento. Las afirmaciones que realizó la semana pasada asegurando que Rocío Carrasco le había llamado para que cantase por Rocío Jurado en un concierto solidario se han vuelto en su contra. Especialmente después de que la propia Rocío Carrasco negase la mayor y Riesco no tuviese prueba alguna para demostrar que ella no había mentido.

Todo comenzó la semana pasada en "Ya son las ocho". Fue allí donde dijo que Rocío Carrasco le había llamado para participar en el concierto "Mujeres cantan a Rocío", que prácticamente llenó el Wizink y que tenía fines solidarios; un ofrecimiento que, presumiblemente, ella había rechazado. Pero Rocío Carrasco ha negado rotundamente esta afirmación. Ha asegurado que en ningún momento llamó ni se plantó llamar a Marta Riesco para que participase en el concierto. Y le ha lanzado un guante: que muestre las pruebas de que es así. Por ahora Marta Riesco no ha mostrado nada. En las últimas horas ha explicado a través de su cuenta oficial de Instagram que pidió una copia de las camaras de videovigilancia al local donde se encontraba en el momento de la llamada, pero que se les han negado. Pero la credibilidad no es lo único que ha quedado en tela de juicio en la vida de Marta Riesco. También su futuro laboral inmediato. "Ya son las ocho" ha anunciado que no volverá a contar con sus servicios hasta que se aclare la situación. No es el único programa. "Sálvame" y el resto de programas de la productora "La fábrica de la tele", que ayer apoyaron clara y directamente a Rocío Carrasco tampoco tienen pinta de descolgar el teléfono para contratarla. Así las cosas, la reportera se encuentra actualmente entre la espada y la pared. Un caso que acabará en los juzgados Guerra abierta y cruenta entre Rocío Carrasco y Marta Riesco. Las presuntas mentiras de la actual pareja de Antonio David Flores han colmado la paciencia de la hija de Rocío Jurado, que ahora ha desvelado en el plató de "Sálvame" las medidas que piensa tomar contra ella. "Hasta ahora, si me apuras, en todo lo que era partícipe lo hacía desde un punto de vista periodístico, si me apuras. Aunque no lo compro, es entendible", ha comenzado a explicar Rocío Carrasco, sobre las últimas informaciones vertidas por Marta Riesco en "Ya son las ocho", en las que, entre otras cosas, decía que había recibido una llamada de Rocío Carrasco para invitarle a cantar en el concierto benéfico organizado para su madre y en otra ocasión para cenar. Ambas conversaciones son negadas en rotundo por Rocío Carrasco. Si bien, ahora Rocío Carrasco considera que la situación es diferente. "Ha cruzado la línea. Ha usado una mentira que se ha inventado, porque yo jamás en mi vida he hablado contigo. Jamás en la vida. Nunca jamás en la vida he hablado contigo", ha enfatizado, mirando a cámara Rocío Carrasco, antes de proseguir: "Y tú, esas ínfulas que tienes de superioridad, las coges y las usas para cuestionarme otra vez a mí. Para ejercer violencia contra mí por boca de ya se sabe quién y decir una serie de barbaridades increíbles, que hoy por hoy, al haber cruzado esa línea sí puede ser que utilice en un procedimiento judicial", ha desvelado. Además de esta advertencia, a Marta Riesco también le han caído importantes críticas por parte del resto de colaboradores del plató de "Sálvame". "Lo que hace Marta es meter a gente que es ajena, como Sonia, subdirectora de AR o a Sonsoles, como bien ha confirmado Sonsoles", ha apuntado Jorge Javier Vázquez. Además, Rocío Carrasco también ha cargado contra su exmarido, Antonio David Flores, al que ha vuelto a acusar: "A mí Antonio David Flores no ha dejado de maltratarme en todos los tipos de violencia que existe. Y cuando haya alguna más, también lo hará". "Vivo bajo el yugo del terror, porque no sé por dónde van a salir", ha asegurado en "Sálvame".