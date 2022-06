Son muchos los miembros de la familia de Rocío Carrasco que han protagonizado horas y horas en los distintos programas de Telecinco durante los últimos meses. Desde que Rocío Carrasco apareció de nuevo en televisión tras años de silencio con la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, los miembros del clan Mohedano Flores han encontrado la oportunidad perfecta para hacerse un hueco en la pequeña pantalla.

Rocío Flores Carrasco colabora en ‘El programa de Ana Rosa’, Rosa Benito y Gloria Camila en ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’, Ana María Aldón y Raquel Mosquera en ‘Viva la vida’… ¿sacan rédito los familiares de Rocío Carrasco con sus apariciones en estos debates? La hija de Rocío Jurado no tiene duda alguna:

“Quitando a la mujer de José (Ana María Aldón), que es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación y por lo tanto no la voy a meter en esta familia, yo creo que el resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio, solo con que yo haga esto se aseguran no sé cuantos meses de trabajo”.

En Viva la Vida Ana María Aldón ha agradecido las palabras de Rocío Carrasco y ha corroborado su versión: "Tiene razón, no tenemos relación, yo no tengo nada que ver en todo esto, ella ha contado su verdad que es lo que tiene que hacer". Sin embargo, Ana María ha intentado desmarcarse de las opiniones que Rocío vertió el viernes por la noche sobre Amador y otros miembros de la familia Mohedano: "En el trato que yo he tenido con esa parte de la familia de mi marido no he tenido ningún problema, en eso no puedo coincidir con Rocío porque yo no he vivido lo mismo que ella".

El zasca de Ana María a su marido, Ortega Cano

Emma García ha querido saber qué tal se había tomado el torero José Ortega Cano las declaraciones de Rocío en las que asegura que su madre, Rocío Jurado, murió enamorada de Pedro Carrasco: "Pues lo mismo podría preguntar yo, qué cómo se va a tomar mi hijo en el futuro que su padre haya dicho públicamente que el gran amor de su vida había sido Rocío Jurado".

Tanto Emma García como el resto de colaboradoras han aplaudido el comentario de Ana María, quien se refería a la entrevista en la que su marido, Ortega Cano, confesaba sin pudor alguno y en su presencia que el gran amor de su vida había sido la cantante.