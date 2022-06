Amador Mohedano entraba este sábado en 'Viva la vida' a través de una llamada telefónica para dejar claro qué opina del testimonio de su sobrina Rocío Carrasco en 'En el nombre de Rocío'. El hermano de Rocío Jurado se mostraba dolido y sorprendido por todo lo que se está diciendo y por las acusaciones que se han hecho sobre él y su hermana Gloria Mohedano.

"Hay cosas que me las esperaba pero la verdad es que estoy alucinando porque un veo un odio y un rencor grandísimo, yo pensaba que nunca en la vida iba a ser capaz de sacar todas esas intimidades y esos trapos sucios, ahora mismo lo que quiero es ver todo lo que ha dicho y con el tiempo hablaré" le empezaba diciendo a Emma García y aseguraba: "No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece".

En cuanto a cómo empezó a ser mánager de Rocío Jurado, ha explicado que: "Fue mi hermana la que me propuso que la ayudase con sus espectáculos, nadie nace sabiendo y yo procuraba aprender de los mánager de mi hermana porque eran los mejores, también he aprendido de todo lo que mi hermana me enseñaba y cuando ella me vio capacitado fue cuando ella misma decidió que yo fuera su mánager".

Amador se ha mostrado dolido por cómo su sobrina se refiere a ellos: "Que yo sepa una jauría es un grupo de perros que obedecen las órdenes de alguien, ¿a quién se supone que obedecemos nosotros? es una falta de respeto muy grande" y ha dejado claro que Rocío Carrasco nunca se ha preocupado por la carrera musical de su madre: "Es ella la que se lo ha encontrado todo hecho y todo dado, porque a ella jamás le ha importado la carrera de su madre ni se ha preocupado por sus cosas".

Sobre las declaraciones de su sobrina, en las que asegura que la Jurado se divorció de Pedro Carrasco por su culpa y la de Gloria Mohedano, Amador alucina: "Pero por favor qué barbaridad es esa, ¿tan complicados somos como familia? eso es la mala leche y el rencor que ella tiene contra nosotros, no es justo que esté diciendo las barbaridades que está diciendo porque yo a mi hermana la quería, claro que hemos tenido problemas igual que todos los hermanos, pero ahí está la prueba de que lo habíamos arreglado todo, ¿o es que me deja una herencia porque yo he hecho las cosas mal con ella o le he robado?".

Amador, muy dolido, ha querido aclarar que adoraban a su hermana y que todo lo que han hecho en la vida ha sido ayudarla a todo: "Todos nosotros hemos querido mucho a mi hermana Rocío, es ella la que tenía que haber querido mejor a su madre, nosotros hemos estado siempre, cuando hemos tenido que estar, desde el principio hasta el final".