Le conocimos en las redes sociales, pero lo cierto es que su paso por 'Supervivientes' nos hizo empatizar con él al máximo al conocer sus fortalezas, pero también sus debilidades. Ahora, hablamos con Sergio Carvajal y nos confiesa cómo está su vida personal, sus proyectos y qué opina de esta edición del concurso que empezó la semana pasada.

El modelo nos ha asegurado que tiene pendiente dar el paso de consolidar su relación con Natalia García Timofeeva: "siempre entra, siempre entra pero ahí está la cosa" y además, asegura que cualquiera de los dos podría declararse al otro: "tengo que dar el paso o tiene que ella dar el paso. A día de hoy, no se sabe quién tiene que dar el paso".

El consejo que le da a los concursantes de 'Supervivientes 2022' es que tengan mucha fuerza mental para sobrellevar el aislamiento: "que tengan mucha paciencia, mucha fuerza mental porque al final, están mucho tiempo en un sitio, viendo a la misma gente, viendo gente que se va y viene, no tienen información de sus allegados y creo que todo eso es, incluso, más duro que el hambre, te lo puedo garantizar".

El joven recuerda que él no pudo disfrutar de la visita de su novia pero al menos pudo hablar con ella por teléfono: "yo no tuve esa energía de la visita porque, por temas profesionales, mi pareja no pudo venir pero tuve dos minutitos de llamada que fueron un aire de vida para mí" y nos asegura que ha retomado su entrenamiento y su vida normal tras su paso por el reality: "he vuelto a entrenar, he vuelto a comer como una persona normal. La verdad que se agradece, se agradece la vuelta al mundo".

Además, nos confiesa que recuperó enseguida el peso que había perdido durante su estancia en el concurso: "yo creo que en dos meses, los quince kilos estaban por encima, gané diecisiete o dieciocho o más" y descarta volver a participar en el programa: "creo que lo bonito de esta experiencia es que solo se puede vivir una vez en la vida y que somos unos pocos los elegidos para vivirla", pero añade: "a no ser que se me ofreciera algo que me llamara mucho la atención, no estoy dispuesto porque no me gusta el mundo de la televisión".

Habla de su relación con Sofía Suescun fuera del reality y de cómo conoció a su novio, Kiko Jiménez: "sí, bueno, Sofía Suescun estuve con ella en un evento hace poco, retomamos la comunicación y tal. Me llevé muy bien con ella, conocí a Kiko, su pareja, también me llevé muy bien". Logan Sampedro fue su mejor amigo dentro y fuera del reality y mantuvieron su estrecha relación: "estuve mucho tiempo quedando con él. Vino a mi casa, fui a su casa, conocí a su familia, él ha conocido a los míos y hemos estado muy pegados después del concurso. Es la persona que más me llevo dentro".