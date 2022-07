Hay determinados temas que pueden ser claves para el éxito o el fracaso en una cita de 'First Dates'. Al igual que la política puede arruinar algunos encuentros, Mishelle y Alejandro vieron cómo su cena empezó a echar a andar después de que la chica desvelase que no suele encajar con sus parejas porque le apasiona el mundo del BDSM: "Soy sumisa, pero por las pintas piensan que soy dómina”.

“Me gusta mucho la vida de sumisa. Mi umbral del dolor es difícil de definir. Es un reto”, explicó Mishelle en el transcurso de su cita a Alejandro, que le contestó en una línea bastante semejante a la suya: “Me gustan los retos. Soy capaz de explayarme pero siempre con un control. Me gusta arañar”.

A partir de ese punto, la cita entre ambos fue mucho más fluida. De hecho, Mishelle siguiendo mostrándose tal y cómo es con Alejandro, al que también le confesó otro nuevo morbo: "Me gusta que me dejen marcas, me ponen mucho las cicatrices".

"A él le gusta la dominación, así que encajamos", explicó Mishelle en el tramo final de la velada. "Encontrar a una persona como tú y como yo es muy difícil en España. Para pareja o algo más. Siento que no estoy solo en el mundo", afirmó Alejandro.

En los minutos finales de esta velada, lo cierto es que este tema en común fue algo transcendente en 'La decisión final', ya que ambos mostraron su interés por tener una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Me encantaría, la verdad, hemos conectado en el tema del BDSM y me gustaría seguir conectando”, explicaron.