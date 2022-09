El 24 de julio "Viva la vida" llegó a su final. Su lugar en la parrilla televisiva lo ocupa finalmente "Ya es Verano", un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo. Su cancelación generó entre los colaboradores y la audiencia distintas reacciones. Su presentadora, Emma García, se mostró afectada por la decisión durante el programa: "Quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado". Después de cuatro años al frente del programa, la presentadora declaraba estar especialmente sensible. "En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer". Ya es mediodía da paso a partir del lunes 24 a 'Ya es verano', que será presentado por Frank Blanco y Verónica Dulant.

Producido en colaboración con Unicorn Content, ‘Ya es verano’ se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa: Frank Blanco, con el foco en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de ‘Lo más’, el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital. Y en ese programa recaló la tertuliana de moda, Cristina Porta. La periodista deportiva está en auge en los últimos meses y cuenta con una verdadera legión de fans en las redes sociales. Y ha sido ella la que ha dedicado un tuit a su amigo, Saulo Fernández, redactor que ha fichado por el nuevo programa de Sonsoles Ónega. "Te voy a echar tanto de menos. Te van a echar tanto de menos… porque eres el mejor. No he tenido nunca dudas y la Sonso tampoco. Un abrazo amigo, te veo en el gym", escribió en un tuit. Te voy a echar tanto de menos. Te van a echar tanto de menos… porque eres el mejor. No he tenido nunca dudas y la Sonso tampoco. Un abrazo amigo, te veo en el gym. ❤️ — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) 14 de septiembre de 2022