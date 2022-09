Todos conocemos a Nena Daconte por su indudable éxito tras el triunfo de 'Tenía tanto que darte' o 'En qué estrella estará', canciones que la llevarían a alcanzar lo más alto de la fama. Pero desde el año 2015, poco sabíamos de la cantante hasta ahora, cuando ha decidido sacar un libro explicando su experiencia en el mundo de la música.

La cantante confiesa que todo el revuelo lo ha causado su libro, ya que abarca temas de los que no estamos acostumbrados a hablar, "como el uso de las drogas o el alcohol". Sobre su éxito y fracaso en la industria musical, la cantante aprovechará su libro para poder explicar este tema a fondo: "El fracaso fue buscado y fue como un lugar de remanso donde conseguí estabilidad mental de nuevo". Aunque eso sí, Nena Daconte asegura que ahora está "dispuesta a darlo todo", y que próximamente sacará un nuevo disco.

La cantante ha reaparecido en Socialité para sincerarse sobre su pasado. La artista revela el infierno que vivió en el momento en el que el grupo contaba con un éxito incuestionable, ya que confiesa que tuvo adicción a "algunas sustancias nocivas para el cuerpo": "Resultó ser una pesadilla". Es la primera vez que Nena Daconte concede una entrevista tan íntima, en la que revela una vida de sombras. Cuenta que, ya cuando comenzó su carrera musical, sentía que no valía lo suficiente ya que fue la primera expulsada de 'OT 2'. Ya cuando formó el grupo Nena Daconte, la cosa no mejoró, pues considera que su propio grupo la boicoteó.

Nena Daconte habla de sus problemas de salud mental y cuenta qué le diagnosticaron los psiquiatras #Socialité598 https://t.co/cNvHcgG8m2 — SOCIALITÉ (@socialitet5) 17 de septiembre de 2022

"Los mejores años de mi vida a nivel profesional no los recuerdo porque me pasaba el día fumando porros. A la larga resultó ser una pesadilla. Los últimos años que estaba mal, seguía consumiendo. Toqué fondo, me fui a Madrid a rescatarme a mí misma", confiesa. Acudió a psiquiatras, que le diagnosticaron bipolaridad y depresión psicótica. La artista, que admite que ya se encuentra bien, comenzó a escribir todas sus vivencias a modo de terapia y ahora publica un libro con sus memorias.