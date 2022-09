Pesadilla en el Paraíso no termina de levantar su audiencia. El programa no para de hacer cambios a ver si dan con la tecla para que la gente se enganche al conocido reality de Telecinco. Una de ellas fue meter a Raquel Lozano, ex novia de Omar Sánchez, para agitar los ánimos en la granja de Cádiz.

Pero ayer en plató apareció Pipi Estrada, el primer expulsado de la temporada. El gijonés cargó contra todos los concursantes del reality, aunque se paró especialmente en dos: Marco Ferri y Gloria Camila. Del primero dijo que era un traidor y que existía una tensión sexual no resuelta con Alyson Eckmann. De la segunda, cargó brutalmente contra ella y su familia. "Me da pena Ortega Cano", comenzaba diciendo. "Es el único que no tiene culpa de nada y que lo está aguantando todo mientras el resto se beneficia del asunto", indicó. Además, el tertuliano no se quiso quedar callado sobre lo que había dicho Gloria Camila dentro de la granja: "Cómo yo hable tiembla España", dijo. El presentador, Carlos Sobera, se lo sacó: "Gloria Camila dijo que Ana María Aldón no es una mujer de categoría para su padre", indicó. "Ella prefiere una mujer que llene las portadas del HOLA, y esta no es la indicada", zanjó.