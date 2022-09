Antonio David vuelve a la carga más fuerte que nunca. El ex Guardia Civil ha anunciado su nuevo proyecto. Y es que, el ex marido de Rociíto tiene un canal de YouTube en el que hará unos vídeos un tanto especiales.

Flores cuenta con miles de seguidores en su canal de YouTube. Ahora, está usando una nueva funcionalidad de su canal de Youtube llamada "supergracias", por el que puede recibir dichos donativos del mismo club fans de la familia que le apoyaron tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Antonio David agradece de forma personal esas aportaciones económicas que recibe durante sus directos.

Pero ayer, el ex Guardia Civil le quiso dedicar unas palabras al presentador más famoso de la televisión, Jorge Javier Vázquez. En el vídeo, Flores tacha de "dictador comunista" al presentador, y le dedica las siguientes palabras: "Serás un presentador digno de recordar. Juegas a acosar a las personas siendo tu preferencia las mujeres. Difamas y abusas de poder como presentador. Has conseguido crear posturas radicalizadas que con tu discurso de pensamiento único les has dicho a los espectadores que si no piensan como tú, están a favor de la violencia de género", comienza diciendo.

"Tendrás que responder ante la justicia. Me pareces un presentador bastante completo, pero tengo un amigo que opina que eres un equilibrista del delito y que actúas como un comunista dictador escondido en un socialista progre. Déjame trabajar y seguir dándole de comer a mis hijos, que es lo que no hace tu amiga", zanja.

Las redes, lógicamente, le han contestado: "Faltan jueces aquí. Vas a tener que ir a juicio", asegura un usuario.