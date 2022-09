Íñigo Onieva la ha liado bastante estos últimos días. El ex de Tamara Falcó, tras todo el escándalo de las infidelidades, está dando mucho de qué hablar en los platós de la prensa del corazón.

Y es que esta tarde, los tertulianos de Sálvame se han dedicado a desentrañar la vida del joven, del cual han asegurado que "no solo mentía en su vida amorosa". Kiko Matamoros ha anunciado que Onieva "no tiene un trabajo y es un gran embustero": "Ha engordado mucho el currículum. Va de empresario y no lo es, lleva mucho tiempo sin ningún tipo de ocupación". Sin embargo, el resto de sus compañeros han solicitado que el joven comparezca, pero Matamoros cree que, debido a su facetad e mentiroso, no es lo mejor para él.

Así es Marina, la mujer del beso con Íñigo Onieva: una modelo brasileña que estudia turismo

La joven en cuestión se llama Marina, es brasileña y modelo internacional. Ha protagonizado portadas de revistas y es asidua a los photocalls en Estados Unidos y Portugal.

La joven es muy polifacética y también ha trabajado como reportera de Fórmula 1. En la actualidad, estudia turismo.

Era la primera vez que Marina acudía al Burning Man Festival y a través de sus redes sociales le aseguró a sus seguidores que lo mejor del evento habían sido "las personas" junto a una foto en la que únicamente aparecía Iñigo Onieva. Tras su paso por el festival compartió en sus redes la siguiente reflexión: "Me he tenido que tomar mi tiempo para digerir esta experiencia mágica. Para mí fue como cruzar un portal. Es más profundo que una fiesta. Tuve que rendirme a lo desconocido, al flujo de la vida. Estaba abierta a las fuerzas del universo, confiando en el poder de mi intuición. Todo sucede por una razón".