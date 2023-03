Alma Bollo es una de las concursantes más polémicas de la nueva edición de Supervivientes. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete no para de acaparar la cámara, siendo una de las protagonistas de esta nueva edición.

Bollo, que decidió utilizar el apellido de su madre tras la nula relación que le unía a su padre, recordó ayer al cantaor debido a la celebración del Día del Padre, algo que le produjo bastantes lágrimas.

Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquetete, fue uno de los cantaores flamencos más populares de España. Nacido en Algeciras, Cádiz en 1948, su música llegó a enamorar a toda una generación con su estilo inimitable y su voz prodigiosa.

Desde temprana edad, Chiquetete mostró una gran pasión por la música. Su familia, de origen gitano, le transmitió la cultura flamenca y le enseñó a tocar la guitarra, aunque su verdadera vocación siempre fue el cante. A los 16 años, debutó como profesional en el Festival de Cante Jondo de Mairena del Alcor, donde dejó a todos impresionados con su voz.

A partir de entonces, su carrera despegó con fuerza. Chiquetete comenzó a actuar en tablaos y peñas flamencas de toda España, y pronto se convirtió en un artista muy popular. Sus letras, cargadas de pasión y sentimiento, hablaban de amor, desamor, sufrimiento y alegría, y conectaron con el público de una manera especial.

Pero fue en los años 80 cuando Chiquetete alcanzó la cima del éxito. Su álbum "Cuenta conmigo" se convirtió en todo un fenómeno de ventas, con canciones como "Esta cobardía" o "La rosa y el viento" que se convirtieron en auténticos himnos de la música española. En esa década, Chiquetete se consolidó como uno de los artistas más importantes del panorama musical, y su legado perdura hasta hoy.

Pero la vida de Chiquetete también estuvo marcada por las polémicas y los altibajos. Su matrimonio con Raquel Bollo fue muy mediático, y su posterior divorcio aún más.

A pesar de todo, Chiquetete siempre mantuvo su pasión por la música y el flamenco, y continuó actuando hasta su fallecimiento en 2018. Hoy en día, su legado sigue vivo, y sus canciones siguen emocionando a millones de personas en todo el mundo.

Pero su vida siempre ha estado empañada por la no relación con los hijos que tuvo con la diseñadora. Es cierto que Manuel Cortés siempre estuvo algo más cercanoa su pader, no siendo así con Alma Bollo, quien ayer decidió contar la verdad. "Sí que es especial, para mí este día se lo lleva mi abuelo que es el motor de mi vida. Ya sabes lo especial que eres para mí junto con la abuela, nunca me ha hecho falta una figura paterna porque siempre te he tenido a ti, te quiero millones, te amo con todo mi corazón (...) Mis apellidos son Cortés Bollo, lo que pasa que el Cortés es del señor que me engendró y a mí no me apetece", comenzaba diciendo. "Relación no tenía ninguna. Yo era muy pequeña, no me correspondía a mí. Le rocé varias veces y esa relación desapareció. Yo fui a un colegio en Triana, donde él vivía, me lo crucé varias veces. A veces me miraba, a veces se cambiaba de acera… Relación ninguna”, aclaró.

"Creo que habría muchas cosas que perdonar que yo no perdonaría. El perdón es una elección y tiene que salirte del corazón. Yo a día de hoy, aunque él no esté en mi vida, no estoy preparada para perdonar por lo que mi madre pasó. Recordar imágenes espeluznantes y me costaría perdonar el desprecio que me hizo", zanjó.