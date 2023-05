Jorge Rey sigue triunfando con sus predicciones meteorológicas basadas en métodos tradicionales, cuestionados por algunos científicos, como la observación de las hormigas y su comportamiento. Y ha lanzado, en base a ello, una intrigante advertencia de cara al verano que ya se aproxima en España: "Fascinante".

Cada vez más españoles están pendientes de lo que Jorge Rey dice sobre el tiempo, aunque también causan polémica sus formas de predicción. Sin embargo, una serie de recientes aciertos hacen que haya ido creciendo en popularidad el joven burgalés, muy activo en las redes sociales y ya casi enemigo declarado para webs especializadas en meteorología.

Predicción de las hormigas

¿Pero en qué se basa su predicción de las hormigas, que tan famosa se está haciendo? En principio, los animales son sensibles a los cambios climáticos, y especialmente las hormigas, que pueden detectar incluso los cambios atmosféricos más sutiles con sus antenas. Bajo esta premisa se basan las formas utilizadas por Jorge Rey.

La predicción de las hormigas es un método tradicional sin fundamento científico basado en la observación. De ahí que genere cierta polémica. Resulta que cuando las hormigas trasladan sus hormigueros a una mayor altura o con distintos materiales, es una señal de que lloverá. Siempre según los defensores de esta teoría.

Jorge Rey ya avanzó que, según los modelos meteorológicos, habría un cambio significativo en el tiempo en unos diez días. "El anticiclón se desplazará hacia el norte, llevando consigo borrascas atlánticas hacia la península ibérica", señaló. Y así, el joven ha sentenciado que "pondrá fin a la sequía con grandes volúmenes de lluvia".

Y lo cierto es que dicho y hecho. Las lluvias y tormentas han irrumpido en España, incluidas zonas que estaban muy azotadas por la sequía.

Qué pasará en el verano según las hormigas

Pues bien, Jorge Rey ya se ha puesto manos a la obra en la aplicación de sus métodos para hacer un avance de la época estival que ya llama a las puertas de España. ¿Cómo será el verano? Es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo de cara a planificar sus vacaciones. Y Jorge Rey está dispuesto a responderla.

De hecho, ya ha avanzado que ya tiene alguna conclusión al respecto. Y ha lanzado un intrigante avance que ya ha hecho encender las alarmas a más de uno. "Comenté que el verano se nos adelantaría, teniendo temperaturas veraniegas antes de tiempo, y así ha sido", ha argumentado anotándose un tanto.

Al final de su intervención, es cuando hace un avance de su trabajo de cara al verano. "Hay gente preocupada por si este verano podríamos volver a sufrir esas temperaturas, que incluso en Burgos las notamos y mucho, con días de mucho calor", explica.

Sin embargo, Jorge Rey no se extiende en demasiados detalles, que deja para más adelante, y deja la intriga sobre el tiempo del verano en cotas muy altas. "Íbamos a hablar de ello, en relación a las hormigas... Y ojo con las hormigas voladores. Y hoy volvemos porque este verano promete, pero no les cuento más porque desde luego no se imaginan...", concluye el joven burgalés amante de la meteorología.