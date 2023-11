En una noche llena de sorpresas y momentos emocionantes, el cómico Florentino Fernández vivió un instante inolvidable en 'Got Talent' gracias a la magia de Incertum. El reconocido humorista se mostró ante el público como nunca antes, revelando su faceta más íntima.

Metiéndose en un papel que él mismo describió como "un ente entre este mundo y el más allá", Incertum se presentó como un canal que une dos realidades, atribuyéndose la capacidad de conectarse con aquellos que ya han partido de este mundo.

En la gala de ayer, Flo se convirtió en el protagonista de esta experiencia única. Incertum, con su habilidad mística, transmitió al humorista un supuesto mensaje de su difunta madre. La solicitud de Fernández era clara: deseaba saber si su vida se extendería más allá de los 100 años. La respuesta de la madre resonó en el teatro: "Timi, hijo, yo no puedo decirte eso". Un mensaje que conmovió profundamente al humorista, quien reconoció la letra de su madre con lágrimas en los ojos.

Visiblemente emocionado, Flo regresó a la mesa del jurado, donde compartió la significativa experiencia que acababa de vivir. Reveló ante todos que la conexión con su madre fallecida era especialmente conmovedora, ya que la pérdida de ella había sido inesperada, sin tiempo para despedirse. La conexión con Incertum le proporcionó la oportunidad de expresar, aunque fuera en el plano mental, todo el amor que sentía por su madre.

"Mi madre falleció de manera inesperada, no me dio tiempo a despedirme de ella, y esta conexión me ha servido para que mi cerebro le dijera, aunque sé que ella lo sabía, todo lo que la he querido siempre", compartió el miembro del jurado con la voz entrecortada. "Me ha servido para estar más cerca de ella", concluyó el humorista, dejando a la audiencia y al jurado conmocionados.