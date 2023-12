Alba Carrillo es de esos personajes públicos que no deja indiferente a nadie. Lo mismo revoluciona un plató de televisión a golpe de bombazo que acaba despedida y poniendo en marcha un proyecto propio en la plataforma de streaming Twitch.

A través de su canal "El salón del té", se despachó a gusto contra Jorge Pérez, colaborador de Telecinco y con el que coincidió en programas como "Ya es mediodía", presentado por Sonsóles Ónega, así como en la fiesta de las pasadas navidades de la productora de dicho espacio, Unicorn. Una fiesta en la que la modelo habría tenido más que palabras con el exconcursante de Supervivientes.

Una posible infidelidad por parte de este hacia su mujer fue el bombazo de la temporada. Una noticia que acababa con el colaborador retirado de los medios y con Alba Carrillo despedida de Mediaset.

Pero ese episodio ya es agua pasada para la madrileña, que parece haber recuperado la ilusión al lado de un empresario.

Nueva Ilusión

Hace tan solo unas horas, era la propia Alba quien dejaba ver a través de redes sociales que su corazón estaba de nuevo ocupado. Lo hacía con un balance del 2023, pocas horas antes de saber que perdería a su fiel compañera de vida, Lea. "Empiezo mi balance de 2023. El día 1 llegó mi sobrino y me hizo su madrina. Algunas cosas han salido mal, pero otras muy, muy bien. He viajado con mis amigas, mis padres a Marruecos, he ido al primer concierto de Lucas, he visto crecer a mis amigos y a los suyos. Además, he escrito mi primer libro, que no será el último. He ido con mi tía Arrancha al pueblo que hacía un montón de años que no iba con ella, me he hecho algún tatuaje y he estrenado mi salón de té", contaba.

Pero era posteriormente cuando dedicaba unas bonitas palabras a su nueva ilusión. "Y he conocido a Alex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024", escribía la modelo. Lo cierto es que hasta día de hoy, Alba no ha tenido mucha suerte en el amor. La influencer mantuvo una relación con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, sin embargo, sus relaciones más conocidas fueron con el padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto, o el tenista Feliciano López. Pese a todas estas desilusiones, ella está dispuesta a intentarlo de nuevo con Alex.