Bárbara Rey ha vuelto a ser noticia después de las últimas apariciones en las que se le ha visto, como fue el cumpleaños del diseñador Eduardo Navarrete. En dicha celebración, se vio a una Bárbara Rey espléndida, interpretando sobre el escenario algunos de sus temas más míticos como es "Marionetas de cartón". Pero, pese a la alegría con la que se le vio, su hija, Sofía Cristo, ha declarado que la situación es la contraria.

En el programa de Espejo Público, donde Sofía es colaboradora, ha querido dejar clara cuál es la situación de su madre, que pese a que se le ha visto muy feliz, no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. "Mi madre está enferma y tiene una depresión", ha admitido de forma rotunda Sofía Cristo.

Y esta situación no es algo actual, como confirma Sofía, sino que se remonta a tiempo atrás y que su madre siempre ha sido una persona con altibajos anímicos. No ha querido vincular de forma directa la situación personal de su madre, con las declaraciones y comportamiento que ha tenido su hermano Ángel Cristo Jr., pero sí que ha señalado que ese tema no ayuda a que su madre esté mejor.

Además, ha querido poner de ejemplo el caso de Verónica Forqué. "Verónica Forqué no parecía que estaba sumida en una depresión cuando fue al Deluxe que estábamos todas nosotras", señaló. Tampoco ha querido dejar a un lado todos los comentarios y "calumnias" que ha escuchado sobre su familia, diciendo que van a querellar a todo el mundo. "Si creen que es una broma, estupendo, porque van a trabajar para nosotras el resto de su vida".

El tratamiento de Bárbara Rey

Retomando el tema de su madre y la enfermedad que padece, Sofía ha declarado que está trabajando junto a especialistas para ayudar a Bárbara a salir del bache. "La terapia ha evolucionado mucho y el tipo de herramientas que nos puede dar un terapeuta", comentó, afirmando que ella también está en manos de especialistas. "Me refugio en el deporte, en el trabajo y en mis amigos y en mi madre".

Sofía quiso dejar un mensaje de esperanza, señalando que su madre está esforzándose al máximo por dejar atrás la depresión, pero no quiere tampoco dejar que las imágenes que se vieron en el cumpleaños de Eduardo Navarrete engañen a sus seguidores. Habrá que esperar para ver como evoluciona una de las mujeres más mediáticas del país.